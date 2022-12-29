فى حفل كامل العدد.. ليلة طربية لـ على الحجار بـ«أوبرا الإسكندرية»

أحيا الفنان الكبير علي الحجار، مساء الأربعاء، حفلًا فنيًا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، حمل شعار كامل العدد، وسط حضور كبير من اهالي الإسكندرية عشاق الطرب والفن الأصيل.

ألتقى «الحجار» بالجمهور السكندري بمسرح سيد درويش، وسط أجواء طربية أصيلة، وسهرة فنية متميزة، أمتع خلالها جمهوره العريض بمجموعة من أشهر أغانيه التي تنوعت بين الجديد والقديم، وقدم أيضا مجموعة من أغاني تترات المسلسلات التي أشتهر بها وحققت نجاحا مستمرًا واضعا بصمته الفنية عليها لتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل.

وافتتح علي الحجار، وصلته الغنائية بتتر مسلسل "الشهد والدموع"، من كلمات الشاعر الكبير سيد حجاب وألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي، ثم أبحر الحجار بجمهوره في بحر من الألحان منها: “على قد ما حبينا، مسألة مبدأ، اتفقنا، زي الهوي، أضحك لوجه الله، ريشة، يا إسكندراني التي تفاعل معها جمهور الحفل بالتصفيق والغناء ، ولا حد خالي، في هويد الليل، بطلة حكايتي، لما الشتا يدق البيبان، الزين والزينة، ما تغربيناش، ست الوداع، في قلب الليل، قبل ما تواعد، أنا كنت عيدك، لو يرجع الزمان، الحلم في الليل الطويل، نادني، تجيش نعيش، عارفة”.

واختتم الحفل بأغنيته الشهيرة "بوابة الحلواني" وسط تحية جارفة من الجمهور بالتصفيق الحار والهتافات.

يذكر أن الفنان الكبير على الحجار أعتاد على المشاركة بشكل منتظم فى الحفلات والمهرجانات الفنية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.



وينتمي علي الحجار إلى عائلة فنية، حيث اكتشفه الموسيقار بليغ حمدي، وقدم له أول أعماله "على قد ما حبينا"، كلمات الشاعر عبدالرحيم منصور، ولقي إعجاب واستحسان الجماهير، ثم انطلق الحجار لمشواره الفني الممتد حيث قدم خلاله فنًا راقيًا ومتميزا تنوع بين الأغاني الدينية والوطنية والعاطفية.

حفل الفنان علي الحجار بأوبرا الإسكندرية

حفل الفنان علي الحجار بأوبرا الإسكندرية

حفل الفنان علي الحجار بأوبرا الإسكندرية

حفل الفنان علي الحجار بأوبرا الإسكندرية

حفل الفنان علي الحجار بأوبرا الإسكندرية