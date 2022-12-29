الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بعد معانقته للرئيس اليوم باحتفالية قادرون باختلاف.. عمرو محمد: غسلت كل همومى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمرو محمد

قال عمرو محمد شحاته، أحد شباب قادرون باختلاف، والذي فاجئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفالية اليوم باحتضانه، مؤكدًا أن الله جبر بخاطره عندما حضن الرئيس.

 

بحضن الرئيس ليا حضنت مصر كلها

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية: "لما حضنت الرئيس أنا حضنت مصر كلها، و مصر بخير اطمنوا عليها مهما الأزمة كانت شديدة إحنا قادرون باختلاف".

 

وتابع، أنه طبقًا للاتفاقية التي وقعتها مصر عام 2008 كان نفسنا نغير المجتمع وبدأنا حلمنا من 2013، وبالتحديد من 30 يونيو، وحققنا مكاسب اجتماعية واقتصادية وسياسية، وقدرنا نحقق ذاتنا حتى 2018، وإنطلاق قادرون باختلاف، بإصدار قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

 

وأشار إلى أن العالم كله يحتفل بيوم الإعاقة يوم 3 ديسمبر من كل عام، ولكن في مصر نحتفل مع الرئيس، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يسلم على الرئيس من 2013 وأكرمه الله وحقق أمنيته اليوم وهو في سن 31 عامًا، مؤكدًا: "شعرت أنني طفل عندي 3 سنين".

 

واكد أنه من أسرة بسيطة، وأنه عانى كثيرًا من التنمر في طفولته ولكنه تغلب عليها واستطاع أن يثبت وجوده، ومثل مصر في أكثر من مسابقة دولية، كما استطاع أن يشارك في المنتدى المصري للإعاقة، وأسس شبكة نعم للاعاقة في الصعيد.

 

وتابع: "النهاردة كنت فخور وبغسل هموم الدنيا كلها وأنا مع الرئيس وأجمل حاجة في الدنيا الأم اللي تكون دافعة لك وتجعلك تتغلب على التنمر والنهاردة بقولها شكرًا يا امي وشكرا ياسيادة الرئيس، و السنة دي كانت صعبة عليا على المستوى الشخصي لكن النهاردة نسيت اللي حصل كل التحية والتقدير للرئيس السيسي الذي جبر خاطري وخاطر كل ذوي الهمم".

قادرون باختلاف الرئيس عبدالفتاح السيسي احتضانه بغسل هموم الدنيا التنمر ذوي الهمم

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