الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تخفف القيود على الرحلات الجوية الدولية اعتبارًا من 8 يناير

الرحلات الجوية
الرحلات الجوية

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للطيران المدني، أن الصين سترفع بعض القيود المتعلقة بفيروس "كوفيد-19" على رحلات الركاب الدولية اعتبارًا من 8 يناير 2023 لاستئناف تشغيل الرحلات بحكمة.


ووفقًا لمنشور صادر عن الهيئة، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن شركات الطيران المحلية والأجنبية ستقوم اعتبارًا من 8 يناير بتشغيل رحلات ركاب مجدولة وفقًا لاتفاقيات النقل الثنائية، مع رفع القيود المفروضة على عدد الرحلات.


ولن تصنف الصين بعد الآن رحلات وافدة من الخارج على أنها عالية الخطورة، ولن تحدد عامل حمولة الركاب للرحلات الوافدة عند نسبة 75 بالمئة.


وستستأنف الصين تدريجيًا قبول طلبات رحلات الطيران العارض الدولية للركاب من شركات الطيران المحلية والأجنبية، وستستعيد بالكامل عمليات ومتطلبات ما قبل الجائحة في صيف وخريف عام 2023.


وسيتم التخلي عن الإدارة المغلقة واختبار الحمض النووي وتدابير الحجر الصحي لأطقم الرحلات الوافدة وموظفي المطار ذوي الصلة، وستبذل الجهود لزيادة الدعاية وتعزيز التوجيه والإشراف على استخدام أقنعة الوجه من قبل الركاب.


وفي مواجهة المخاطر المرتفعة لوفود حالات مصابة بكوفيد-19 من الخارج، كانت الهيئة الوطنية الصينية للطيران المدني قد أصدرت منشورًا في مارس 2020 يقيد عدد الرحلات الدولية التي تديرها شركات الطيران المحلية والأجنبية.

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