الخميس 29 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بطل الفروسية من «قادرون باختلاف»: كنت أتمنى مقابلة الرئيس اليوم

بسام أبو جبل
بسام أبو جبل

قال بسام أبو جبل، أحد أبطال قادرون باختلاف، في الفروسية، إنه اختار هذا المجال رغم صعوبته كونه مبتور الساقين، مؤكدًا أنه من باب التحدي.

لا يوجد في هذا المجال شخص لديه بتر في الساقين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أنه لا يوجد في هذا المجال شخص لديه بتر في الساقين، والخبراء في هذا المجال قالوا عن هذا الأمر من باب المستحيل.

وأكد أنه مع فريق متكامل ومدرب خاص وكان لدينا حافز وأمل لتحقيق ذلك،  مشيرًا إلى أن مدربه سخر له كل الإمكانيات للوصول لمرحلة ركوب الخيل وقفز الحواجز به .

وأكد أنه كان يحلم بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحديث معه لأن كل ما فعله حتى يوصل للعالم أن مصر أد الدنيا.

قادرون باختلاف الفروسية الرئيس عبدالفتاح السيسي مقابلة الحديث يحلم

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