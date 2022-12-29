هالاند يقود مانشستر سيتى للفوز على ليدز بثلاثية فى الدورى الإنجليزى

فاز فريق مانشستر سيتي على ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2022-2023.

هدف مانشستر سيتي الأول جاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق رودري من متابعة لتسديدة رياض محرز والتي تصدى لها حارس مرمى ليدز يونايتد.

وسجل النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 51 من هجمة مرتدة بدأها جاك جيريليش، والذي مرر الكرة لزميله أمام الشباك الخالية، ليضعها في المرمى.

وفي الدقيقة 64، عاد هالاند ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة زميله جيريلش.

وسجل الهولندي باسكال ستروجيك هدف ليدز يونايتد الوحيد في الدقيقة 73، لكنه لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة، ليحصد مانشستر سيتي نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 35 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد النرويجي إيرلينج هالاند في خط الهجوم

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: جمال لويس - مانويل أكاجي - جون ستوتز - ناثان آكي

خط الوسط: رودري هيرنانديز (رودريجو) - كيفن دي بروين - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: رياض محرز - جاك جيريليش - إيرلينج هالاند

يخطط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لإبرام صفقة تباديلة مع نادي ميلان الإيطالي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

مانشستر سيتي يخطط لإبرام صفقة تبادلية مع ميلان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «صن» البريطانية، فإن مانشستر سيتي يخطط لعرض خدمات جاك جريليش على ميلان، مقابل التعاقد مع البرتغالي رافائيل لياو، جناح ميلان.

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، يرغب في الحصول على خدمات رافائيل لياو، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويرى مسئولو مانشستر سيتي أن جاك جريليش لم يقدم الأداء المنشود منه حتى الآن منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في صيف 2021، قادمًا من أستون فيلا.

وبناءً عليه، يخطط مانشستر سيتي لبيع جاك جريليش، وتوفير راتبه الكبير والذي يبلغ قيمته 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ويُعد رافائيل لياو محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها ناديا تشيلسي وأرسنال الإنجليزيان.

وشارك جاك جريليش في 56 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل خلالها 7 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، بينما أحرز هدفًا واحدًا فقط في الموسم الحالي 2022/ 2023.