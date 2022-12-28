الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع نشوب حريق بشقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع نشوب حريق بشقة سكنية في أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، لبيان سببه وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

واتخذت كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

النيابة انتداب المعمل الجنائي حريق شقة سكنية مدينة 6 أكتوبر

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