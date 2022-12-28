انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع نشوب حريق بشقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر

أمرت النيابة العامة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع نشوب حريق بشقة سكنية في أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، لبيان سببه وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

واتخذت كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.