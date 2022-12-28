مُشرفة «القومى لذوى الإعاقة» تروى كواليس حوارها مع الرئيس

قالت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن صندوق ذوي الهمم، تم إصدار قانونه، واليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشرنا ببشرى سارة أن به تخصصات مالية وأعلن عن مصادرها.

الصندوق له أهمية كبيرة لذوي الهمم

وأكدت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن الصندوق له أهمية كبيرة لأنه بدونه سيكون هناك تأخير لمشروعات الأشخاص ذوي الهمم في مختلف القطاعات، من مستشفيات وعمل ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة ودعم الموهوبين.

وأضافت: "استمتعنا بمواهب أولادنا من ذوي الهمم من فن وتمثيل وغناء ورياضة ومواهب عديدة والمشهد يعبر عن هؤلاء الأطفال أنفسهم وكانت لديهم ثقة بالنفس وعن مشاكلهم والإنجازات التي يشعرون بها والحديث الذي تم بينهم وبين الرئيس".

وكشفت عن تفاصيل الحوار الذي دار بينها وبين الرئيس السيسي، فور دخوله القاعة قبل احتفال "قادرون باختلاف"، قائلة: "أول ما دخل القاعة مر من جانبي وأصر أن يرحب بي وأنا الوحيدة التي تم الترحيب بها بشكل شخصي ولم أتعجب فهو يرحب بالمجلس وهذا معناه الترحيب بكل ذوي الهمم، وهي رسالة لهم على كل أرض مصر".