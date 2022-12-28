الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مُشرفة «القومى لذوى الإعاقة» تروى كواليس حوارها مع الرئيس

إيمان كريم
إيمان كريم

قالت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن صندوق ذوي الهمم، تم إصدار قانونه، واليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشرنا ببشرى سارة أن به تخصصات مالية وأعلن عن مصادرها.

الصندوق له أهمية كبيرة لذوي الهمم

وأكدت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن الصندوق له أهمية كبيرة لأنه بدونه سيكون هناك تأخير لمشروعات الأشخاص ذوي الهمم في مختلف القطاعات، من مستشفيات وعمل ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة ودعم الموهوبين.

وأضافت: "استمتعنا بمواهب أولادنا من ذوي الهمم من فن وتمثيل وغناء ورياضة ومواهب عديدة والمشهد يعبر عن هؤلاء الأطفال أنفسهم وكانت لديهم ثقة بالنفس وعن مشاكلهم والإنجازات التي يشعرون بها والحديث الذي تم بينهم وبين الرئيس".

وكشفت عن تفاصيل الحوار الذي دار بينها وبين الرئيس  السيسي، فور دخوله القاعة قبل احتفال "قادرون باختلاف"، قائلة: "أول ما دخل القاعة مر من جانبي وأصر أن يرحب بي وأنا الوحيدة التي تم الترحيب بها بشكل شخصي ولم أتعجب فهو يرحب بالمجلس وهذا معناه الترحيب بكل ذوي الهمم، وهي رسالة لهم على كل أرض مصر". 

إيمان كريم الرئيس السيسي قادرون باختلاف الترحيب مصر رسالة مهمة صندوق ذوي الهمم

مواد متعلقة

أبطال قادرون باختلاف فى ضيافة «extra news»

الرئيس الأب| السيسي يشهد «قادرون باختلاف 4»: «مالوش حظ اللى مش بيحبكم»

بطل الفروسية من «قادرون باختلاف» يشارك «الدستور» بصور خاصة من الاحتفالية

قارئ القرآن بافتتاحية «قادرون باختلاف»: «نفسى أطلع مبرمج كمبيوتر»

برلمانية تكشف تفاصيل تدشين صندوق «قادرون باختلاف»

تفاصيل تواصل النادى الأهلى مع محمود أحمد أحد أبطال «قادرون باختلاف»

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

قطاع الأعمال: نجاح منظومة تداول القطن الجديدة.. وبيع 167 قنطار بـ10 محافظات

رئيس «غرفة الاسكندرية»: القطاع الخاص يتسحوذ على 73% من الناتج المحلي

عقب تصريحات كييف.. روسيا تعتزم زيادة إنتاجها من مقاتلات «سو-57»

مذيع «قادرون بإختلاف»: الوقوف أمام الرئيس السيسي حُلم تحقق اليوم

ننشر نص أقوال والد وشقيق المتهمه فى قتل والدتها ببورسعيد

مكالمة هاتفية وغيبوبة سكر.. نجلة «حسن عبد المجيد» تكشف كواليس تغيبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات