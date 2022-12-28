مساء دى إم سى يحتفل بأبطال النسخة الرابعة من «قادرون باختلاف»

أعربت مريم النجدي، أحد أبطال "قادرون باختلاف"، عن سعادتها بالوقوف أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف".

احتفالات ذوي الهمم

وأكدت مريم النجدي، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها سعيدة بفكرة تخصيص يوم كامل لذوي الهمم من كل عام.

قادرون باختلاف

وفي السياق ذاته، أعرب محمود أحمد محمد، عن سعادته بالانضمام إلى فريق "قادرون باختلاف" لإثبات مواهبهم وقوتهم أمام المجتمع بأكمله، معبرًا: "تمت تلبية رغباتي اليوم بانضمامي للنادي الأهلي والعمل بالمجال الإعلامي".