أفضل الأفلام التي ناقشت قضايا وعصور تاريخية في 2022

لقد كانت سنة أخرى مثيرة للاهتمام من الأفلام، فعلى الرغم من وجود نقاش دائم حول أي عام كان فيه أفضل الأفلام، أو أي فيلم كان الأفضل بشكل عام، توجد باقة أفلام 2022 التي أثارت جدلًا واسعًا مثل أفاتار الذي حقق أرقامًا قياسي، والبعض منها ناقش بعض القضايا المهمة.

إليك بأفضل الأفلام التي ناقشت قضايا وعصور تاريخية في 2022:

إليزابيث

الفيلم الوثائقي هو تصوير ممتاز للعهد الاستثنائي للملكة إليزابيث الثانية والذي يمكن للجميع الاستمتاع به، كان هذا الفيلم فنيًا وسريع الحركة وبصيرًا، مع جرعة عرضية من الفكاهة البريطانية، بالنسبة لأولئك الذين أنهكتهم حياة أفراد العائلة المالكة الذين تم إخبارهم بالغثيان عبر فضيحة في ولي العهد أو الأمير هاري وزوجته ميجان مقابل الصحافة البريطانية، كان ذلك بمثابة تذكير في الوقت المناسب بكيفية رسوخ امرأة رزينة مكانتها في كل قلوبنا.

أفاتار

استمر ثلاثة عشر عاما، لكن كان يستحق انتظار هذه التكملة الملحمية، وعلى الرغم من أنه يستغرق أكثر من ثلاث ساعات إلا أنه يجعلك تستمتع به كثيرا، يقوم بإلقاء نظرة أعمق على الحياة.

السباحتان

تروي هذه الملحمة المحلقة القصة الحقيقية لشقيقتين تركتا منزلهما في سوريا التي مزقتها الحرب من أجل حياة جديدة في أوروبا، وفرصة المنافسة في الألعاب الأولمبية الصيفية.

القفطان الأزرق

يضم الفيلم حليم ومينا وهما زوجان يديران متجر قفطان في مدينة سلا، وينضم إليهما يوسف، وهو تلميذ شاب يشاركه المعلم حليم نفس الشغف الصادق للخياطة، يدور هذا الفيلم حول النقل والتقاليد والحب بالمعنى الواسع للمصطلح

الجريمة

من أبرز الأفلام في 2022 والتي تناقش قصة رجل أعمال في مصحة نفسية، يتحدث عن صراعاته الطفولية والاضطرابات النفسية في إطار جريمة يقوم باستذكارها بشكل نفسي، يناقش هذا القيلم قوة الاضطرابات النفسية في السيطرة على تصرفات صاحبها.

كيرة والجن

من أبرز الأفلام التي حققت إيرادات قوية في عام 2022 والذي يناقش قضية الاحتلال الانجليزي من خلال طبيب مصري وصعيدية قبطية ورجل يهودي وشاب أرستقراطي، يتحدث الفيلم عن الخيانة والوطنية، لايمكنك الملل من مشاهدته بتصويره البديع والحبكة الدرامية الرائعة والتنقلات الزمنية التي جعلت تنطلق في أكثر من اتجاه.