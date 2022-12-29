مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 29-12-2022
سجلت أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت تراجع واضح خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل سعر الحديد الاستثماري ما يزيد عن 24 ألف جنيه، كما تراجعت أسعار الأسمنت.
وكانت أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت ارتفاع كبير منذ نوفمبر الماضي مع اتجاه البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف، والتراجعات التي تشهدها هذه الفترة لم تعود بالاسعار لما قبل شهر نوفمبر.
وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 29-12-2022
سعر طن الحديد
- سعر طن الحديد الاستثماري: 24751 جنيها.
- سعر حديد عز الدخيلة 25435.09 جنيه للمستهلك.
- سعر حديد المصريين 22400 جنيه أرض المصنع .
- سعر حديد بشاي 23300 جنيه .
- سعر حديد العتال 23400 جنيه .
- سعر حديد عطية 23130 جنيه .
- سعر حديد سرحان 23100 جنيه .
- سعر حديد المراكبي 23200 جنيه .
- سعر حديد الكومي 23200 جنيه .
- سعر حديد المعادي 23150 جنيه .
- سعر حديد العشري 23300 جنيه .
- سعر حديد مصر ستيل 23250 جنيه
سعر الأسمنت
- سعر طن الأسمنت الرمادي: 1894 جنيهات
- سعر اسمنت المسلح من 1880 جنيه الى 1885 جنيه.
- سعر أسمنت النصر 1840 جنيه .
- سعر اسمنت الممتازمن 1900 جنيه الى 1905 جنيه .
- سعر اسمنت الصعيد 1650 جنيه .
- سعر اسمنت وادي النيل (المصري)من 1820 جنيه الى 1830 جنيه.
- سعر اسمنت المخصوص 1860 جنيه.
- سعر اسمنت حلوان 1870 جنيه .
- سعر أسمنت السويدى أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن أرض المصنع.
- سعر اسمنت الاسكندرية (الماكس) 1710 جنيه .
- سعر اسمنت العامرية عادة من 1950 جنيه الى 1955 جنيه
- سعر اسمنت البرج من 1690 جنيه الى 1700 جنيه.
- سعر الاسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه .
- سعر اسمنت سوبر سيناء 2500 جنيه .
- سعر اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه.
- سعر اسمنت رويال العادة 2500 جنيه .
- سعر اسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه.