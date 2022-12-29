مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 29-12-2022

سجلت أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت تراجع واضح خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل سعر الحديد الاستثماري ما يزيد عن 24 ألف جنيه، كما تراجعت أسعار الأسمنت.

وكانت أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت ارتفاع كبير منذ نوفمبر الماضي مع اتجاه البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف، والتراجعات التي تشهدها هذه الفترة لم تعود بالاسعار لما قبل شهر نوفمبر.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 29-12-2022

سعر طن الحديد

سعر طن الحديد الاستثماري: 24751 جنيها.

سعر حديد عز الدخيلة 25435.09 جنيه للمستهلك.

سعر حديد المصريين 22400 جنيه أرض المصنع .

سعر حديد بشاي 23300 جنيه .

سعر حديد العتال 23400 جنيه .

سعر حديد عطية 23130 جنيه .

سعر حديد سرحان 23100 جنيه .

سعر حديد المراكبي 23200 جنيه .

سعر حديد الكومي 23200 جنيه .

سعر حديد المعادي 23150 جنيه .

سعر حديد العشري 23300 جنيه .

سعر حديد مصر ستيل 23250 جنيه

سعر الأسمنت