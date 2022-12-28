الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

المستشار محمود عتمان يقدم واجب العزاء في وفاة النائب اللواء مصطفى كامل

المستشار محمود عتمان
المستشار محمود عتمان

قدم المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، واجب العزاء في وفاة النائب مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ الذي وافته المنية، الأحد الماضي .

وقدم أمين عام مجلس الشيوخ عزاءه إلى أسرة الفقيد الراحل، داعيًا الله ان يرزقهم الصبر والسلوان.

وكان اللواء دكتور مصطفى كامل، عضو مجلس الشيوخ ومحافظ بورسعيد الأسبق قد توفي داخل مجلس الشيوخ، ونعت الأحزاب السياسية وفاته حيث نعت  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الحزن والأسى المغفور له اللواء دكتور مصطفى كامل، وتقدمت التنسيقية بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وشيعت جنازة اللواء مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث يقام مساء اليوم الأربعاء، عزاؤه بمسجد المشير طنطاوي.

ويعد الفقيد الراحل واحدا من الأعضاء الذين تقرر تعيينهم في مجلس الشيوخ بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنه من أبطال حرب السادس من أكتوبر 1973 وتدرج في المناصب العسكرية داخل القوات المسلحة حتى شغل منصب قائد قوات الصاعقة المصرية وكذلك مديرًا للكلية الحربية.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الصاعقة المصرية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب مصطفى كامل أمين عام مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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