الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسلة «القاهرة الإخبارية» تكشف سبب تهديد الملك عبدالله الثانى لإسرائيل بالتدخل العسكرى

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن تصريحات الملك عبدالله الثاني، والتي أدلى بها مساء اليوم حول القضية الفلسطينية وتهديده بالتدخل العسكري في حال الاستمرار في الانتهاكات تجاه الأماكن المقدسة.

نتنياهو يتخطى العديد من الخطوط الحمراء 

قالت آية السيد، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من عمان، أن هناك تورتًا في العلاقات بين الأردن وإسرائيل طالما كان هناك بنيامين نتنياهو، وذلك لأنه يتخطى العديد من الخطوط الحمراء بسياسته.

وأضافت، أن الملك عبدالله الثاني أكد أن الإسرائيليين لهم الحق في اخيتار من يمثلهم ولكن هناك خطوطا حمراء لا يجب تخطيها مهددًا بالاستخدام العسكري في حال تم الاعتداء على المقدسات بفلسطين، مشيرة إلى أن التحذير جاء بسبب حكومة نتنياهو المتطرفة حتى لا يكون هناك زيادة في المستوطنات على حساب الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن تحذيرات الملك عبدالله، تأتي حتى يكون هناك تعاون دولي لأن المشهد ليس تحت المهجر الأردني فقط، ولكن تحت مراقبة دولية والمجتمع الدولي يطالب بتوقف الاقتحامات التي تتم، كما أن التحذير حتى لا يكون هناك توتر أو مساس بالمقدسات.

وعن تطوير الأماكن الأثرية خاصة المسيحية والإعلان عن إنشاء متحف مسيحي، قالت إن الملك عبدالله دعا لتطوير الأماكن الأثرية خاصة المسيحية في الأردن وفلسطين، وأن يكون هناك اهتمام بهذه المناطق لأن هناك انتهاكات من قبل الإسرائيليين خاصة أوقات احتفالات الكنائس بأعياد الميلاد. 

القاهرة الإخبارية الملك عبدالله الثاني التدخل العسكري إسرائيل حكومة نتنياهو خطوط حمراء الأماكن الأثرية

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