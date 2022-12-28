وسائل الإعلام البرازيلية: بولسونارو لن يحضر مراسم تنصيب لولا دا سيلفا

ذكرت وسائل الإعلام البرازيلية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس المنتهية ولايته جاير بولسونارو يستعد للتوجه الولايات المتحدة الأمريكية، ولن يحضر مراسم تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا جديدا للبلاد.

وأضافت صحيفة أو غلوبو، أن طائرة الرئيس أقلعت باتجاه مدينة أورلاندو، وهي إحدى المدن التي قد يتوجه إليها بولسونارو.

وتستخدم هذه الطائرة للتحضير لزيارات الرئيس وتحضر قبل عدة أيام من الرحلة، وفقا لوكالة نوفوستى الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نشر كذلك إذن لتوجه عنصر أمني إلى ميامي للعمل مع عائلة بولسونارو، وهو مكلف بمرافقة السيدة الأولى ميشيل بولسونارو.

من جانبه، أفاد موقع UOL بأن الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته لن يحضر مراسم تنصيب لولا دا سيلفا رئيسا جديدا للبلاد، وسيتوجه بدلا من ذلك إلى منتجع مار اي لاغو في ولاية فلوريدا، حيث أحد منازل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

توقيف أحد مؤيدي بولسونارو لمحاولته إثارة «الفوضى» بزرع متفجرات في البرازيل

والإثنين الماضى، أوقفت الشرطة البرازيلية أحد أنصار الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو حاول استخدام متفجرات لإثارة "الفوضى"، وذلك قبل أسبوع من تنصيب لويس إناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبلد، وفق ما أفاد الإعلام المحلي الأحد.



وأوقف جورج واشنطن دي أوليفييرا سوسا السبت. وكان قد وضع عبوة متفجّرة في شاحنة صهريج بالقرب من مطار برازيليا.



ومن المرتقب إقامة مراسم تنصيب لولا في الأول من يناير في العاصمة البرازيلية.



وكان الهدف من هذا العمل، وفق التصريحات التي أدلى بها للشرطة ونقلتها وسائل الإعلام المحلية، "إثارة الفوضى" و"تدخّل القوّات المسلّحة" بهدف "تفادي إحلال الشيوعية في البرازيل"، وكان قائد الشاحنة قد أبلغ الشرطة فور العثور على العبوة المتفجّرة صباح السبت.

ولم تنفجر العبوة بالرغم من محاولة تفعيلها، بحسب ما أفاد الموقع الإخباري "جي 1" نقلا عن مسئول رفيع في شرطة برازيليا روبسون كانديدو خلال مؤتمر صحفي.