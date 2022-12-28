الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وسائل الإعلام البرازيلية: بولسونارو لن يحضر مراسم تنصيب لولا دا سيلفا

جاير بولسونارو
جاير بولسونارو

ذكرت وسائل الإعلام البرازيلية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس المنتهية ولايته جاير بولسونارو يستعد للتوجه الولايات المتحدة الأمريكية، ولن يحضر مراسم تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا جديدا للبلاد.

وأضافت صحيفة أو غلوبو، أن طائرة الرئيس أقلعت باتجاه مدينة أورلاندو، وهي إحدى المدن التي قد يتوجه إليها بولسونارو. 

وتستخدم هذه الطائرة للتحضير لزيارات الرئيس وتحضر قبل عدة أيام من الرحلة، وفقا لوكالة نوفوستى الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نشر كذلك إذن لتوجه عنصر أمني إلى ميامي للعمل مع عائلة بولسونارو، وهو مكلف بمرافقة السيدة الأولى ميشيل بولسونارو.

من جانبه، أفاد موقع UOL بأن الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته لن يحضر مراسم تنصيب لولا دا سيلفا رئيسا جديدا للبلاد، وسيتوجه بدلا من ذلك إلى منتجع مار اي لاغو في ولاية فلوريدا، حيث أحد منازل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

توقيف أحد مؤيدي بولسونارو لمحاولته إثارة «الفوضى» بزرع متفجرات في البرازيل

والإثنين الماضى، أوقفت الشرطة البرازيلية أحد أنصار الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو حاول استخدام متفجرات لإثارة "الفوضى"، وذلك قبل أسبوع من تنصيب لويس إناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبلد، وفق ما أفاد الإعلام المحلي الأحد.


وأوقف جورج واشنطن دي أوليفييرا سوسا السبت. وكان قد وضع عبوة متفجّرة في شاحنة صهريج بالقرب من مطار برازيليا.


ومن المرتقب إقامة مراسم تنصيب لولا في الأول من يناير في العاصمة البرازيلية.


وكان الهدف من هذا العمل، وفق التصريحات التي أدلى بها للشرطة ونقلتها وسائل الإعلام المحلية، "إثارة الفوضى" و"تدخّل القوّات المسلّحة" بهدف "تفادي إحلال الشيوعية في البرازيل"، وكان قائد الشاحنة قد أبلغ الشرطة فور العثور على العبوة المتفجّرة صباح السبت.
ولم تنفجر العبوة بالرغم من محاولة تفعيلها، بحسب ما أفاد الموقع الإخباري "جي 1" نقلا عن مسئول رفيع في شرطة برازيليا روبسون كانديدو خلال مؤتمر صحفي.

وسائل الإعلام البرازيلية جاير بولسونارو الولايات المتحدة الامريكية مدينة أورلاندو بولسونارو

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية: الرئيس أنصف الفلاحين بعد تسعير البنجر وقصب السكر

ننشر نص أقوال والد وشقيق المتهمه فى قتل والدتها ببورسعيد

«الوكيل»: الغرف التجارية هى أقدر من يشرح نبض السوق لمتخذ القرار

رئيس مياه القناة: إجراءات التشغيل القياسية والسلامة والصحة المهنية أولوية أولى

وزير الخارجية الروسى: كيسنجر اعترف بأن الغرب بقيادة واشنطن يشن حربًا ضد روسيا

وسائل الإعلام البرازيلية: بولسونارو لن يحضر مراسم تنصيب لولا دا سيلفا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات