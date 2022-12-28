الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوزبكستان: وفاة 18 طفلًا بعد تناولهم شرابًا طبيًا من إنتاج ماريون بيوتك

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الصحة في أوزبكستان إن 18 طفلًا على الأقل لقوا حتفهم بعد تناولهم شرابًا طبيًا من إنتاج شركة الأدوية الهندية ماريون بيوتك.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، أوضحت الوزارة أن 18 من بين 21 طفلًا تناولوا شراب "دوك-1 ماكس"، أثناء علاجهم من مرض تنفسي حاد، توفوا بعد تناولهم الشراب. ويتم تسويق الشراب الطبي على الموقع الإلكتروني للشركة كعلاج لأعراض البرد والإنفلونزا.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الشراب كان يحتوي على إيثيلين جلايكول، الذي قالت إنه مادة سامة، لافتة إلى أن شركة كوراماكس ميديكال استوردت الشراب إلى أوزبكستان.

وأوضحت أنه تم إعطاء الشراب للأطفال في المنزل بدون وصفة من طبيب، إما من والديهم أو بناء على نصيحة صيادلة، بجرعات تجاوزت الجرعة القياسية للأطفال.

جوتيريش: كورونا لن يكون آخر جائحة تواجهها البشرية

وفي سياق منفصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، إن فيروس كورونا "لن يكون آخر جائحة تواجهها البشرية".

جاء ذلك في رسالة للأمين العام بمناسبة اليوم العالمي للتأهب للأوبئة الذي تحييه الأمم المتحدة في 27 ديسمبر من كل عام.
وحث جوتيريش جميع البلدان على مساندة الجهود الأممية لضمان أن يكون العالم مستعدًا لمواجهة التحديات الصحية المقبلة.
وقال الأمين العام إنه "في مثل هذا الشهر قبل ثلاث سنوات، اكتُشف الفيروس المسبّب لمرض كورونا لأول مرة"، مشيرًا إلى أن التكاليف كانت "كارثية".

وأضاف: "أُزهقت ملايين الأرواح، وأصيب مئات الملايين بالمرض، وتحطمت الاقتصادات، وتحملت الأنظمة الصحية عبئًا كبيرًا، وفُقدت تريليونات الدولارات، وانحرفت جهود التقدم نحو تحقيق أهـداف التنمية المستدامة عن مسارها".

وأشار الأمين العام إلى أن البلدان النامية "تُركت في الغالب وحدها وهي تحاول دفع الخطر عنها، وحُرمت بشكل مشين من اللقاحات أو الاختبارات أو العلاجات التي تحتاجها لحماية شعوبها"، على حد تعبيره.

اوزبكستان 18 طفلا شرابا طبيا شركة الأدوية الهندية ماريون بيوتك وكالة رويترز

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