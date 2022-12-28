مجلس جامعة الأزهر يكرم المشاركين فى القافلة التنموية لحلايب وشلاتين ويشيد بجهودهم

كرم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف، المشاركين في قافلة الأزهر التنموية إلى مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد في محافظة البحر الأحمر؛ لجهودهم المخلصة في دعم مواطني محافظة البحر الأحمر؛ من خلال توقيع آلاف الكشوف الطبية على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، إضافة إلى إجراء عديد من العمليات الجراحية لحالات كثيرة منهم، وصرف مساعدات مادية وعينية وبطاطين، إضافة إلى زرع أكثر من ألفين شجرة مثمرة، كما أشاد مجلس جامعة الأزهر بالإضافة الجديدة في القوافل التنموية والتي تمثلت في مشاركة أساتذة كلية الهندسة وكلية الزراعة لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في محافظة البحر الأحمر على المستويين: التخطيط العمراني، والزراعة، وتوقيع الكشف الطبي على الحيوانات، وصرف الأدوية اللازمة بالمجان.

وأعلن مجلس جامعة الأزهر دعمه الكامل لجميع المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية وفي مقدمتها مبادرة: «حياة كريمة».