الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

علي معلول يمنح الأهلى هدف التعادل من ركلة جزاء

علي معلول
علي معلول

منح الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدف التعادل لصالح المارد الأحمر في شباك سيراميكا كليوباترا في الجولة العاشرة من ركلة جزاء.

واحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء بعد تهور من محمد شكري الذي تدخل بقوة على كريم فؤاد.

وأكدت تقنية الفيديو صحة ركلة جزاء التي نفذها علي معلول بنجاح على يمين الحارس محمد بسام.

أحداث الشوط الثاني

تصويبة قوية من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

تمريرة سحرية من أفشة إلى شادي حسين الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

تمريرة سحرية من أفشة إلى حسين الشحات الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

تصويبة صاروخية من محمد هاني من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي تصدى لها حارس سيراميكا ببراعة.

تبادل كرة رائع بين كريم فؤاد وحسين الشحات ليسدد كرة من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

على معلول الاهلى سيراميكا كليوباترا الدورى المصرى

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وائل لطفي

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