روسيا: واشنطن قدمت مقترحات غير رسمية لعقد اجتماعات.. والمبادرات فشلت

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء: ان واشنطن قدمت مؤخرًا عدة مقترحات غير رسمية إلى روسيا لعقد اجتماعات، لكن هذه المبادرات باءت بالفشل وتابع: كانت هناك مسارات موازية أخرى، مع إشارة إلى تعليمات من واشنطن. لم نرفض أبدًا. ولكن بعد ذلك جاءت هذه المكالمات بلا جدوى”.

وفي مقابلة مع برنامج "Big Game" على قناة «روسيا-1»، قال لافروف: "إن الولايات المتحدة لا تسمح لأوكرانيا بالتفاوض على السلام مع روسيا، على أمل أن تستنزف روسيا و"الجميع يتحدثون الآن مرة أخرى عن الحاجة إلى المفاوضات، لكنهم يتهموننا على الفور برفض التفاوض، على الرغم من أن الرئيس بوتين قال مرارًا وتكرارًا إنه لا توجد مقترحات جادة".

وتابع: كان هناك العديد من هذه المقترحات غير الرسمية خلال هذه الفترة من الولايات المتحدة. وفي كل مرة اتفقنا. تحقق أحدها واجتمع بين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ومدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، في أنقرة.

روسيا: الولايات المتحدة قوة نووية وفى حالة حرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الجماعة الغربية التي تقودها قوة نووية (الولايات المتحدة) في حالة حرب معنا، وقد تم إعلان هذه الحرب منذ فترة طويلة، وذلك بعد الانقلاب الذي دبرته واشنطن في أوكرانيا بدعم الاتحاد الأوروبي، وحتى بعد اتفاقيات مينسك التي لم يكن أحد ينفذها، وبعد تأكيد المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.

وقال في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «تاس» الروسية، إن الغرب بقيادة الولايات المتحدة، أعلنوا الحرب على روسيا منذ فترة طويلة، وعلى الأخص بعد انقلاب 2014 في أوكرانيا. وكانت ميركل، قد صرحت في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن إبرام اتفاقيات مينسك في عام 2014، كانت محاولة لمنح أوكرانيا الوقت لتصبح أقوى، وقالت إنه كان من الواضح للجميع أن الصراع قد توقف، ولم يتم حل المشكلة، لكن هذا هو ما أعطى أوكرانيا وقتًا لا يقدر بثمن.