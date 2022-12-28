امرأة حافية القدمين.. السبب وراء تصدر كاظم الساهر ترند جوجل

تصدر الفنان العراقى كاظم الساهر ترند جوجل مؤخرا، بسبب انتشار مقطع فيديو تظهر خلاله محاولة امرأة حافية القدمين ان تلقتط لها صورة "سيلفى" بصحبته أثناء غنائه على خشبة مسرح الأوبرا بدولة الإمارات العربية، حيث أحيا كاظم حفلة غنائية بمناسبة العام الجديد 2023 منذ ثلاثة أيام تقريبا بمدينة دبى.

السبب وراء تصدر كاظم الساهر تريند جوجل

وتناول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى الفيديو معلقين علي صورة لامرأة بعنوان أغنية لـ كاظم وهى: "حافية القدمين" حيث ظهرت لامرأة وهى تجرى على المسرح فى محاولة منها لإيقاف كاظم والتقاط صورة معه وهو ما حدث بالفعل، لكنها تمادت حيث تسببت فى تعطيل أغنيته قليلا وهو ما استاء منه الفنان العراقى، حسب ردة فعله الطفيفة على المسرح.

«الدستور» ترصد المرات التى تصدر فيها كاظم الساهر الترند:.

سبتمبر 2022

تصدر كاظم فى شهر سبتمبر الماضى ترند جوجل وذلك عقب ظهوره مع الإعلامية منى الشاذلى ووكان سبب تصدره الترند هو إعلانه أن اسمه الحقيقى كاظم جبار وليس كاظم الساهر وقد قام بتسجيل أحدى الأغنيات باسم كاظم جبار ولكن بالصدفة قابله شخصا ما وقال له: اسمك يصلح لبائع عصير.. ورد كاظم يشرفنى ذلك ومضى فى طريقه ليحكى لأصدقائه عن الموقف الذى استفذه وتم الاتفاق على تغير أسمه من كاظم جبار إلى كاظم إبراهيم

يونيو 2022

تصدر الفنان العراقى الترند عقب استضافة الإعلامية ياسمين عز للفنانة صفوة على برنامجها "كلام الناس" وتحدثت صفوة عن السبب وراء إشاعة تؤكد وجود قصة حب بين صفوة وكاظم وقالت الفنانة صفوة إن وقتها كانت تشارك فى أحدى المسرحيات التى تعرض بمدينة الإسكندرية وكان هناك شخصية مهمة تشبه كاظم تستضيف كل ليلة الفنانون العاملين بالمسرحية وشخصيات اخرى لذا تخيل البعض وجود قصة حب تجنع بين كاظم وصفوة ، مشيرة إلى أنها نفت ذلك وكذلك الفنان كاظم الساهر اخرج بيان ينفى خلاله هذه الإشاعة.

يناير 2022

تصدر كاظم الساهر الترند حيث كان الأعلى من حيث نسبة البحث من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل وذلك عقب إعلانه عن نبأ وفاة شقيقه.

أكتوبر 2020

تصدر كاظم الترند بسبب ظهوره على غلاف مجلة "فوج" وظهر بكامل وسامته واناقته وكانت تلك الصورة سببا فى تصدره ترند جوجل.