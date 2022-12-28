الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير اقتصادى: حجم الديون حول العالم بلغ 300 تريليون دولار

الدكتور طالب سعد
الدكتور طالب سعد

قال الدكتور طالب سعد، الخبير الاقتصادي، إن أزمة الديون التي يشهدها العالم والتي تصل إلى 300 تريليون دولار، تُظهر انهيار هذا النظام العالمي.

الطلب على المال لا نهائي له

وأضاف خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، من هو الدائن لهذه الدول والتي لا تقتصر على الدول النامية ولكنها تضم كذلك الولايات المتحدة والصين، واليابان وألمانيا وإنجلترا، مؤكدًا أن الطلب على المال لا نهائي له ويصل إلى حد الشهوة، كما أن هناك ترديًا في القيمة الشرائية ومعنى ذلك أن ثمة عرضًا متزايدًا أكبر من الطلب وهذا سبب الفجوة التي نعيشها الآن.

وأكد أنه لا يمكن الاستمرار بهذا النمط مع ارتفاع المديونيات وارتفاع التضخم والذي وصل إلى 12% في الدول الكبرى، مشيرًا إلى أن هناك صراعًا خفيًا بين الدولار واليورو والإيوان الصيني والروبل والصراع على العملات المشفرة والتحركات السريعة التي تحدث في هذا المجال. 

الخبير الاقتصادي الديون 300 تريليون دولار الدائن لهذه الدول الدول النامية الولايات المتحدة

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