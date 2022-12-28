إسعاد يونس تخضع لعملية جراحية وروّاد السوشيال ميديا: ربنا يشفيكى وترجعى بالسلامة

خضعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، صباح اليوم الأربعاء، لعملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات بأكتوبر.

وتفاعل معها عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معربين عن حزنهم الشديد، ومتمنين لها الشفاء العاجل.

وكتبت إيمان عادل، من مستخدمي السوشيال ميديا قائلًة: "الله يشفيها ويعافيها يا رب ويخفف عليها آلام العملية.. إن شاء الله أجر وعافية من الرحمن الرحيم سلامتك يا أستاذة إسعاد الله يحفظك يارب".

وعلقت وفاء عنتر، من روّاد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها. وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفيها وتعافيها اللهم آمين يارب العالمين".

وكتب عزت علي، من محبي الفنانة إسعاد يونس قائلًا: "ألف ألف مليون سلامة عليها ربنا يعافيها ويشفيها شفاء لا يغادر سقما ٱمين يارب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين".

ودعا لها حساب حمل اسم دعاء حسن قائلًة: "قدر الله وما شاء فعل، ربي يشفيها ويعافيها صاحبة السعادة بأتم معنى الكلمة، وربنا يحرسها من كل سوء، آمين يارب العالمين".