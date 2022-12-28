«رئيس جمهورية بدرجة أب».. مشاهد للرئيس السيسى من حفل «قادرون باختلاف»

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التقاط الصور التذكارية مع عدد كبير من أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، في احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة في نسختها الرابعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء.

وتصدرَّت احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة في نسختها الرابعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مؤشرات البحث المُختلفة، كما حازت إعجاب ملايين الأسر المصرية وأظهرت عاطفة متابعيها بعد عرض عدد من النماذج الناجحة والقصص المؤثرة في هذه الاحتفالية الإنسانية.

وافتتح الرئيس بكلمة قائلاً: «إني أنتظر هذه المناسبة عامًا بعد عام للمشاركة في هذا التقليد السنوي، لنستلهم منكم الطاقة الإيجابية والإرادة القوية وروح التحدي ومشاعر الفخر والاعتزاز فخرًا بهذا الوطن الذي أصبح حريصًا على تكريم أبنائه من ذوي الهمم».

وأضاف: «يطيب لي ونحن على أعتاب عام جديد أن أتقدم بالتهنئة لبناتي وأبنائي، وأخص بالتهنئة ذوي القدرات الخاصة، بحلول العام الجديد، داعيًا أن ينعم الله عز وجل علينا بالخير والنماء».

كما وجه الشكر لأسر وأهالي أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، قائلاً: «لا يمكن أن تفي كلماتي الشكر وعباراتي التقدير على ما قدمتوه لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم من رعاية شاملة ومساهمتكم بهذه الرعاية المقدرة في نهضة هذا الوطن، وأعدكم بأننا سنظل حريصين على بذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق التمكين الذي يليق بكم».

ويأتي ذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على دمج القادرون باختلاف فى الجمهورية الجديدة منذ توليه رئاسة مصر، حيث صدق الرئيس على إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر أغسطس الماضي، لدعمهم في جميع المجالات وتعزيز قدراتهم.