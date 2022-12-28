الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«رئيس جمهورية بدرجة أب».. مشاهد للرئيس السيسى من حفل «قادرون باختلاف»

مشاهد للرئيس السيسي
مشاهد للرئيس السيسي من حفل قادرون باختلاف

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التقاط الصور التذكارية مع عدد كبير من أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، في احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة في نسختها الرابعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء.

وتصدرَّت احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة في نسختها الرابعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مؤشرات البحث المُختلفة، كما حازت إعجاب ملايين الأسر المصرية وأظهرت عاطفة متابعيها بعد عرض عدد من النماذج الناجحة والقصص المؤثرة في هذه الاحتفالية الإنسانية.

وافتتح الرئيس بكلمة قائلاً: «إني أنتظر هذه المناسبة عامًا بعد عام للمشاركة في هذا التقليد السنوي، لنستلهم منكم الطاقة الإيجابية والإرادة القوية وروح التحدي ومشاعر الفخر والاعتزاز فخرًا بهذا الوطن الذي أصبح حريصًا على تكريم أبنائه من ذوي الهمم».

وأضاف: «يطيب لي ونحن على أعتاب عام جديد أن أتقدم بالتهنئة لبناتي وأبنائي، وأخص بالتهنئة ذوي القدرات الخاصة، بحلول العام الجديد، داعيًا أن ينعم الله عز وجل علينا بالخير والنماء».

كما وجه الشكر لأسر وأهالي أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، قائلاً: «لا يمكن أن تفي كلماتي الشكر وعباراتي التقدير على ما قدمتوه لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم من رعاية شاملة ومساهمتكم بهذه الرعاية المقدرة في نهضة هذا الوطن، وأعدكم بأننا سنظل حريصين على بذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق التمكين الذي يليق بكم».

ويأتي ذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على دمج القادرون باختلاف فى الجمهورية الجديدة منذ توليه رئاسة مصر، حيث صدق الرئيس على إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر أغسطس الماضي، لدعمهم في جميع المجالات وتعزيز قدراتهم.

مشاهد للرئيس السيسي قادرون باختلاف احتفالية قادرون باختلاف مشاهد للرئيس السيسي من احتفالية قادرون باختلاف أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة أصحاب الهمم ذوى القدرات الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

ننشر نص أقوال والد وشقيق المتهمه فى قتل والدتها ببورسعيد

«قادرون باختلاف» يتصدر ترند تويتر.. ومتابعون: «ملف كان مهملًا من أيام الفراعنة وأعاده الرئيس السيسى»

عامل يقتل ابن زوجته خلال مشاجرة فى المنيرة

«رئيس جمهورية بدرجة أب».. مشاهد للرئيس السيسى من حفل «قادرون باختلاف»

أتلانتا والوادى السعيد.. من البرامج التلفزيونية المتوقعة فى 2023

2.4 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية فى 9 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات