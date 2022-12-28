سفير مصر الجديد لدى الإمارات يقدم أوراق اعتماده

قدم السفير شريف عيسى، صورة من أوراق اعتماده سفيرًا لمصر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بمقر الوزارة في أبوظبى.

وأعرب السفير المصري عن تشرفه بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، له سفيرًا لمصر لدى الإمارات الشقيقة، التي لها مكانة متميزة يعتز بها الشعب المصري، مشيرًا إلى أن العلاقات الممتدة بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا، يعززه التوافق الاستراتيجي بين القيادة السياسية في البلدين.

ونوه السفير المصري إلى أن التعاون بين مصر والإمارات يشمل مجالات اقتصادية واستثمارية عديدة تمثل في مجملها إضافة إيجابية ورصيدًا جديدًا للعلاقات التاريخية والسياسية الوثيقة.

من جانبه، أثنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بالروابط الأخوية التي تجمع البلدين- قيادةً وشعبًا- وبخصوصية العلاقات الثنائية التي تجسدت في الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية - الإماراتية.