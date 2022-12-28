الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر الجديد لدى الإمارات يقدم أوراق اعتماده

سفير مصر الجديد لدى
سفير مصر الجديد لدى الإمارات

قدم السفير شريف عيسى، صورة من أوراق اعتماده سفيرًا لمصر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بمقر الوزارة في أبوظبى.

وأعرب السفير المصري عن تشرفه بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، له سفيرًا لمصر لدى الإمارات الشقيقة، التي لها مكانة متميزة يعتز بها الشعب المصري، مشيرًا إلى أن العلاقات الممتدة بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا، يعززه التوافق الاستراتيجي بين القيادة السياسية في البلدين.

ونوه السفير المصري إلى أن التعاون بين مصر والإمارات يشمل مجالات اقتصادية واستثمارية عديدة تمثل في مجملها إضافة إيجابية ورصيدًا جديدًا للعلاقات التاريخية والسياسية الوثيقة.

من جانبه، أثنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بالروابط الأخوية التي تجمع البلدين- قيادةً وشعبًا- وبخصوصية العلاقات الثنائية التي تجسدت في الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية - الإماراتية.

مصر الإمارات أبو ظبى السيسي وزارة الخارجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

قادرون باختلاف.. الطفل «ستيفن» يعبر عن سعادته برؤية الرئيس السيسى

إصابة شخص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الإقليمى

احتفالية لتكريم الطلاب الفائزين بالقوافل الثقافية بقصر ثقافة العريش (صور)

اقتحم سيارتها.. لص يستولى على حقيبة سيدة تحت تهديد السلاح بالشيخ زايد

قافلة طبية وسداد ديون الغارمات ومعرض ملابس.. «ستر وعافية» تصل سوهاج

العثور على جثة لشاب مجهول الهوية بأحد شوارع شبين القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»