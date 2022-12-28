الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير أوبئة: توقعات المنظمات الطبية تُشير إلى تحورات جديدة لـ«كورونا» خلال 2023

كورونا
كورونا

قال رامي العبادلة، مدير وحدة مكافحة الأوبئة، إن الفترة الحالية يشعر المواطن بتزاحم الفيروسات، حيث انتشرت الفيروسات مؤخرًا بما فيها "كورونا، الإنفلونزا الموسمية، الفيروسات الصدرية والفيروس المخلوي".

طفرات كورونا الجديدة

وأكد الدكتور رامي العبادلة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يتوقع بداية انطلاق موجة أخرى لفيروس كورونا مع بداية شهر يناير المقبل، خاصة أن العالم يشهد الآن تكاثرًا ملحوظًا في أنواع الفيروس، وبالتالي فإن المنظمات الطبية تتوقع ظهور طفرات جديدة لفيروس كورونا مع بداية العام.

الفيروسات المصنعة 

وأضاف أن الفيروسات أصبحت تسير على خطى تدمير الكثير من الدول حول العالم، ولهذا تسعى بعض الدول العالمية إلى تصنيع بعض الفيروسات القاتلة بالمعامل التكنولوجية الحديثة ودسها في بعض الدول لهدمها.

وذكر أن 90% من الفيروسات الوبائية الحالية مصنعة، حيث تقوم بعض الدول الآن بتصنيع هذه الفيروسات ودسها لدول آخرى بهدف تدمير اقتصاد هذه الدول.

رامي العبادلة مكافحة الأويئة القاهرة الإخبارية فيروس كورونا أزمة تفشي فيروس كورونا

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