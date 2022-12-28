الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة لشاب مجهول الهوية بأحد شوارع شبين القناطر

جثة
جثة

عثرت أهالى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، على جثة شاب مجهول الهوية فى العقد الرابع من عمره وسط منطقة عرب أبوالغيط، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى شبين القناطر بمحافظة القليوبية بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية فى العقد الرابع من عمره ملقى فى الشارع ولم يتعرف عليه أحد من الأهالى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم نقل الجثة مجهولة الهوية بمنطقة عرب أبوالغيط ووضعها داخل مشرحة مستشفى شبين القناطر التحفظ عليها لحين التعرف عليها والوصول إلى أهليته. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

أهالي شبين القناطر العثور على جثة جثة شاب مجهول شبين القناطر محافظة القليوبية مستشفى شبين القناطر مديرية أمن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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العثور على جثة لشاب مجهول الهوية بأحد شوارع شبين القناطر

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