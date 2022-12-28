العثور على جثة لشاب مجهول الهوية بأحد شوارع شبين القناطر

عثرت أهالى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، على جثة شاب مجهول الهوية فى العقد الرابع من عمره وسط منطقة عرب أبوالغيط، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى شبين القناطر بمحافظة القليوبية بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية فى العقد الرابع من عمره ملقى فى الشارع ولم يتعرف عليه أحد من الأهالى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم نقل الجثة مجهولة الهوية بمنطقة عرب أبوالغيط ووضعها داخل مشرحة مستشفى شبين القناطر التحفظ عليها لحين التعرف عليها والوصول إلى أهليته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.