الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

برلمانية: حضور الرئيس السيسى احتفالية «قادرون باختلاف» يؤكد اهتمام الدولة بذوى الهمم

النائبة ولاء التمامي
النائبة ولاء التمامي

أكدت النائبة ولاء التمامي،عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية "قادرون باختلاف" أسعدت ملايين الأسر، وتؤكد اهتمام الدولة بذوي الهمم.

وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي الاحتفالية تعد رسالة إنسانية، وأن الدولة تلبي احتياجات المواطنين جميعًا فى إطار بناء الجمهورية الجديدة، مشيدة بتصريحات الرئيس السيسي الدائمة بالفخر والاعتزاز بما يحققه أصحاب الهمم، من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المحافل والمناسبات، ما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة، على مجابهة التحديات على كافة الأصعدة.

وقالت النائبة ولاء التمامي، إن تفاعل الرئيس مع ذوي الهمم يدعونا للفخر والعمل على إصدار تشريعات وقوانين تحفظ حقوقهم ودمجهم فى المجتمع، وإزالة أي معوقات تمنع مشاركتهم بشكل فعال في المجتمع. 

القادرون بإختلاف القوى العاملة بمجلس النواب النائبة ولاء التمامي الشباب والرياضة احتفالية قادرون باختلاف أصحاب الهمم التضامن الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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