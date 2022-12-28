الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«حماة الوطن» بالإسكندرية: قرار الرئيس السيسى لصالح صندوق ذوى الهمم خطوة غير مسبوقة

محمد مجاهد امين حزب
محمد مجاهد امين حزب حماة الوطن بالإسكندرية

قال محمد السيد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، إن "قادرون باختلاف" نجحت في أن تجعل لذوي الهمم مكانًا في قلب برامج وسياسات الحكومة وتغير نظرة المجتمع لهم بشكل جذري، بفضل الدعم والتوجيه غير المحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد "مجاهد" في تصريحات له اليوم، تعليقًا على حفل "قادرون باختلاف" في نسخته الرابعة تحت شعار "لينا مكان"، بقدرات ذوي الهمم، مؤكدًا أن كثيرًا منهم تحلوا بالإرادة وابتعثوا مكامن التميز داخلهم، وقرروا استغلال الفرصة للمشاركة في حركة المجتمع.

ووصف "مجاهد" قرار الرئيس السيسي بتكليف 5 صناديق التبرع بمليار جنيه لصالح صندوق ذوي الهمم بأنه خطوة غير مسبوقة تؤكد إنسانية، وحرص الرئيس على دعم ومساندة ذوي الهمم للحصول علي مزيد من الخدمات والحقوق والمميزات دون انتقاص.

وأضاف أمين عام محافظة الإسكندرية، أن حماة الوطن نفذ العديد من المبادرة لدعم الدولة في مجال تمكين ذوي الهمم في المجتمع وضمان مستقبل أفضل لهم، قائلًا: "متطلبات واحتياجات ذوي الهمم هي مسئولية المجتمع بأكمله.. وسيظلوا على رأس أولويات الحزب".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل «قادرون باختلاف» في نسخته الرابعة تحت شعار "لينا مكان"، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

حماة الوطن الإسكندرية قادرون باختلاف صندوق ذوي الهمم خطوة غير مسبوقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

قادرون باختلاف.. الطفل «ستيفن» يعبر عن سعادته برؤية الرئيس السيسى

إصابة شخص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الإقليمى

احتفالية لتكريم الطلاب الفائزين بالقوافل الثقافية بقصر ثقافة العريش (صور)

اقتحم سيارتها.. لص يستولى على حقيبة سيدة تحت تهديد السلاح بالشيخ زايد

قافلة طبية وسداد ديون الغارمات ومعرض ملابس.. «ستر وعافية» تصل سوهاج

العثور على جثة لشاب مجهول الهوية بأحد شوارع شبين القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»