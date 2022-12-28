«حماة الوطن» بالإسكندرية: قرار الرئيس السيسى لصالح صندوق ذوى الهمم خطوة غير مسبوقة

قال محمد السيد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، إن "قادرون باختلاف" نجحت في أن تجعل لذوي الهمم مكانًا في قلب برامج وسياسات الحكومة وتغير نظرة المجتمع لهم بشكل جذري، بفضل الدعم والتوجيه غير المحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد "مجاهد" في تصريحات له اليوم، تعليقًا على حفل "قادرون باختلاف" في نسخته الرابعة تحت شعار "لينا مكان"، بقدرات ذوي الهمم، مؤكدًا أن كثيرًا منهم تحلوا بالإرادة وابتعثوا مكامن التميز داخلهم، وقرروا استغلال الفرصة للمشاركة في حركة المجتمع.

ووصف "مجاهد" قرار الرئيس السيسي بتكليف 5 صناديق التبرع بمليار جنيه لصالح صندوق ذوي الهمم بأنه خطوة غير مسبوقة تؤكد إنسانية، وحرص الرئيس على دعم ومساندة ذوي الهمم للحصول علي مزيد من الخدمات والحقوق والمميزات دون انتقاص.

وأضاف أمين عام محافظة الإسكندرية، أن حماة الوطن نفذ العديد من المبادرة لدعم الدولة في مجال تمكين ذوي الهمم في المجتمع وضمان مستقبل أفضل لهم، قائلًا: "متطلبات واحتياجات ذوي الهمم هي مسئولية المجتمع بأكمله.. وسيظلوا على رأس أولويات الحزب".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل «قادرون باختلاف» في نسخته الرابعة تحت شعار "لينا مكان"، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.