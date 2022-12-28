تحقيقات موسعة فى مقتل شابين بظروف غامضة بجبال الصف

تجري نيابة الصف تحقيقات موسعة في العثور على جثتي شابين مصابين بطلقات نارية في المنطقة الجبلية.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من الأهالي بوجود جثتين لشخصين أعلى الجبل مقتولين بطلق ناري في البطن والصدر بمنطقة الصف.

تم تشكيل فريق بحث رفيع المستوى لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة وبيان ما إذا كانت الواقعة خلافًا على تجارة مخدرات أو تنقيب عن آثار أو خصومة ثأرية.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة.