تألقت في تقديم «قادرون باختلاف».. رحمة خالد: لولا دعم الرئيس السيسي لأصبحنا مهمشين

تألقت رحمة خالد أول مذيعة من "متلازمة داون" من “القادرون باختلاف” والتي تبلغ من العمر 26 سنة في حفل قادرون باختلاف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قامت بتقديم الحفل مع الممثل عمرو يوسف.

ودخل الفنان عمرو يوسف باعتباره سفيرًا لذوي الإعاقة منذ 8 سنوات ومن خلال حوار كوميدي مع رحمة أحمد بطلة تنس الطاولة من أبطال "قادرون باختلاف" قدم عمرو فقرة مميزة حول حقوق ذوي القدرات الخاصة في الحياة.

وأعربت رحمة خالد، عن سعادتها بحضورها فعالية "قادرون باختلاف" منذ 9 سنوات مضت، متابعًة: "انا واحدة من قادرون بإختلاف مش من الناس، بحس بفخر وسعادة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حاسس بينا وحاسس قد إيه قادرين نثبت نفسنا في البلد ونشتغل على نفسنا".

وتابعت خالد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "لولا دعم الرئيس السيسي وتخصيصه عام لذوي القدرات الخاصة، ووقوفه بجانبنا وهو السند والضهر لينا، لم ولن نكن متواجدين على أرض الواقع، وظللنا مهمشين".

وأضافت: "منذ تولي السيسي الحكم أصبح لنا مكان، ولم نعد مهمشين، وأصبح الجميع يهتم بنا، أصبحت الفرص لنا متوفرة من الناحية التعليمية والخدمية وتوفير فرص عمل لنا".

وعن رسالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، اختتمت حديثها بها: "انت فعلًا تستحق لقب الرئيس الإنسان وأب بالنسبة لنا، إحنا بنحبك وانت السند والضهر لينا ودائمًا مشرفنا في حفلتنا "قادرون باختلاف" وبنستنى حضرتك من السنة للسنة وحضورك لينا بالنسبة لينا عيد".

احتفالية "قادرون باختلاف"

وتقام احتفالية "قادرون باختلاف"، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عددًا من قيادات الدولة، بجانب عدد من ضيوف مصر من الخارج أبرزهم عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على دمج ذوي الإعاقة بالجمهورية الجديدة.