الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تعقد ورشة عمل حول التعاونيات وآليات تعزيز دورها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول التعاونيات وآليات تعزيز دورها، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتناولت الورشة عدة محاور، منها؛ تقدير موقف التحديات التي تواجه التعاونيات وفرص العمل بها، بالإضافة إلي سبل وآليات تعزيز دور التعاونيات بهدف الخروج بعدد من التوصيات لتفعيل وتعزيز دورها.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت ضرورة سن تشريع يجمع كافة التشريعات السابقة المتعلقة بالتعاونيات في قانون موحد بما يتناسب مع المتطلبات الحالية، بجانب تعزيز مصادر التمويل الخاصة بالتعاونيات بما يضمن الاستدامة والاستمرارية لنشاطها وخدماتها المقدمة، مع أهمية تعزيز الرقابة المالية والإدارية على مجالس الإدارات الخاصة بالتعاونيات، بما يضمن الحد من أي فساد يطال عملها وضرورة بناء الوعي بأهمية التعاونيات في المجتمع، وكذلك الوعي بواجبات وحقوق التعاونيات التي تقدمها للمستفيدين وبناء القدرات الخاصة بإدارات وفرق العمل في التعاونيات بما يجعلها قادرة على مواكبة المتطلبات الحالية.

أدار ورشة العمل، كل من أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومصطفى كريم، عضو التنسيقية، كما شارك بالورشة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية بجانب ممثلين عن أحزاب سياسية تضمنت حزب الأحرار الدستوريين والجيل والغد، بالإضافة لذلك طلاب من جامعة دمنهور.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ورشه عمل الشارع المصري نقاشات الحوار الوطني القدرات الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

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