الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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اللجنة الطبية المتكاملة توقع الكشف الطبي لطلاب جامعة أسيوط من ذوي الهمم لتحديد موقفهم من التجنيد

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

عقد مركز رعاية الطلاب ذوى الهمم بجامعة أسيوط بالتعاون مع منطقة تجنيد و تعبئة أسيوط اللجنة الطبية المتكاملة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب من ذوى الهمم لتحديد موقفهم من التجنيد ومنح المستحقين شهادات الإعفاء من التجنيد.

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وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حسين موسى مدير المركز، و أعضاء اللجنة الطبية برئاسة المقدم محمود الجبالي، والنقيب مصطفى كامل، والنقيب أحمد فيصل، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والأستاذ وائل محمود أمين الجامعة المساعد والأستاذ هاني رفعت مفتش عام التجنيد ، والأستاذ صلاح همام مدير مكتب الاتصال العسكري بالجامعة.

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وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن إدارة الجامعة قد حرصت على تسخير كافة السبل والإجراءات التي من شأنها تيسير عملية الكشف على الطلاب من ذوى الهمم وعلى ذويهم، لتحديد موقفهم من التجنيد وتسليمهم المعاملات التجنيدية، وهو ما تم من خلال تهيئة مكان ملائم للكشف بالجامعة.

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وأشار إلى أن اللجنة تنعقد بتعليمات من الأمانة العامة بوزارة الدفاع وهيئة التنظيم و الإدارة للقوات المسلحة ووالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية الحريص على الاهتمام بذوي الهمم و توفير كافة السبل لرعايهم والتيسير عليهم.

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و أضاف الدكتور محمد حسين موسى أن إجراءات الكشف تمت في مقر اللجنة التجنيدية الطبية و المنعقدة بمركز رعاية الطلاب ذوى الهمم وتم إجراء الكشف الطبي على 17 طالب، لافتاً أن إجراءات الكشف تمت في سهولة و يسر و وسط رعاية و دعم من إدارة الجامعة و إدارة التجنيد و التعبئة، على أن يتم لاحقاً تسليم الطلاب من ذوى الهمم  و الذين خضعوا للكشف الطبي شهادات المعاملة التجنيدية.

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الاهتمام بذوي الهمم الإعفاء من التجنيد الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الطلاب من ذوى الهمم المعاملة التجنيدية رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

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