محافظ أسيوط يشدد على تنفيذ مشروعات التضامن الاجتماعي لتنمية الأسرة

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على متابعة توفير الأراضي لتنفيذ مشروعات التضامن الاجتماعي خاصة مراكز تنمية الأسرة بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لأعمال الإنشاءات الجارية، والوقوف على آخر المستجدات والاطمئنان على مراحل العمل في كل مشروع والتنفيذ وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجًا وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع والنزول إلى أرض الواقع للمرور على تلك المشروعات، فضلاً عن عقد الاجتماعات واللقاءات بمسؤولي كل قطاع للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين وتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة بمجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومصطفى أبوغدير، مستشار المحافظة للشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية.

وناقش اللقاء الموقف التنفيذي وآخر المستجدات بشأن مشروعات قطاع التضامن الاجتماعي بالمراكز والقرى ضمن المبادرة الرئاسية فضلاً عن توفير الأراضي اللازمة لاستكمال باقي المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك بالإضافة إلى صرف مساعدات للحالات الإنسانية والأسر الأكثر إحتياجاً كـ (البطاطين، والمشروعات المُدرة للدخل، وكراتين المواد الغذائية، ...) وغيرها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية في مختلف المراكز عن طريق اللجنة المشكلة للوقوف علي مدي أحقية تلك الحالات ومراجعة الأبحاث الاجتماعية المعدة من قبل مديرية التضامن الاجتماعي.

ووجه محافظ أسيوط باستمرار تنظيم المعارض والفعاليات بالمراكز والأحياء لتسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية للمساهمة في تشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات في هذا الشأن خاصة فضلاً عن عمل الدعايا اللازمة لها لدعوة المواطنين والعارضين للمشاركة فيها خاصة مع جودة المنتجات المعروضة لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في المساهمة في تنظيم معارض ودعم الأسر ومساندتهم من أجل حياة ومعيشة لائقة بكافة الطرق الممكنة.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1979 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.