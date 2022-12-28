بعد حظر روسيا النفط عن أوروبا.. منطقة اليورو تواجه أسوء انكماش اقتصادي

أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنه من المقرر أن يتقلص اقتصاد منطقة اليورو العام المقبل حيث يؤدي التضخم المرتفع ونقص الطاقة المحتمل إلى انخفاض الإنتاج وإحداث انعكاس في ثروات سوق العمل.

وتابعت أن ما يقرب من 90 في المائة من الاقتصاديين البالغ عددهم 37 الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يعتقدون أن منطقة العملة الموحدة كانت بالفعل في حالة ركود وأن الغالبية تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار العام المقبل بأكمله، خصوصًا بعد إعلان روسيا حظر تصدير النفط للدول التي وضعت سقف لسعر النفط الروسي.

انكماش اقتصاد اليورو

قالت كيارا زانجاريللي، الخبيرة الاقتصادية في مورجان ستانلي: "تظل أسواق الغاز في أوروبا تشكل خطرًا رئيسيًا، حيث يمكن أن تؤدي اضطرابات الإمدادات الإضافية، أو الشتاء البارد بشكل خاص، إلى تجدد التوترات وارتفاع الأسعار مرة أخرى، مما يؤدي إلى جولة أخرى من التكيف وتدمير الطلب".

وقال معظم الاقتصاديين إنهم يعتقدون أن أوروبا تجاوزت أسوأ أزمة طاقة، حيث سمح الخريف المعتدل لمرافق تخزين الغاز الطبيعي بالبقاء بالقرب من طاقتها الكاملة، ومع ذلك، يخشى الكثير من احتمال عودة احتمال تقنين الطاقة في العام المقبل، لا سيما إذا كان الشتاء باردًا بشكل غير عادي، أو ينضب الإمدادا، أو إذا انخفض تدفق الغاز من روسيا بشكل أكبر خلال عام 2023، وسط تحذيرات من حظر تصدير النفط بشكل كامل للدول التي حددت سعر النفط الروسي.

قال سيلفان بروير، كبير الاقتصاديين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى S&P Global Ratings: "من المحتمل تجنب مخاطر تقنين الغاز في هذا الشتاء، لكن مسألة إمدادات الطاقة لفصل الشتاء المقبل لا تزال مفتوحة".

وتمكنت الدول الأوروبية من تقليل اعتمادها على واردات الغاز الروسي من خلال اللجوء إلى النرويج والولايات المتحدة والشرق الأوسط، إلى جانب التحول إلى مصادر الطاقة البديلة، لكن الاقتصاديين يحذرون من أنه بدون الإمدادات الروسية، سيكون من الأصعب بكثير إعادة ملء مرافق تخزين الغاز الحيوية في أوروبا قبل الشتاء المقبل.

وقال كارستن برزيسكي، رئيس أبحاث الماكرو في بنك ING: "مستويات تخزين الغاز تنخفض بسرعة الآن، ولا يزال هناك خطر حدوث أزمة في إمدادات الطاقة هذا الشتاء، علاوة على ذلك، سيكون الشتاء المقبل أكثر صعوبة".

وأكدت الصحيفة البريطانية، أنه كان من المتوقع أيضًا أن يؤدي الانكماش الاقتصادي، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الرهن العقاري في جميع أنحاء أوروبا، إلى انعكاس حاد في سوق الإسكان في المنطقة.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية على مدار عام 2022 ومن المتوقع أن تزيد تكاليف الاقتراض أكثر في عام 2023.

التضخم يهدد أوروبا بسبب أسعار الطاقة

حدد العديد من الاقتصاديين الذين استطلعتهم "فاينانشيال تايمز" العام الماضي أن التضخم الأعلى من المتوقع هو الخطر الرئيسي، ومع ذلك ، لم يتوقع أي منهم حجم صدمة أسعار الطاقة التي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي في الكتلة.

من المتوقع أن يبلغ نمو الأجور 4.4 في المائة العام المقبل ، وفقًا لمتوسط التنبؤ في استطلاع فاينانشيال تايمز ، وهو أقل من 5.2 في المائة الذي توقعه البنك المركزي الأوروبي.

وفي المتوسط ، يتوقع الاقتصاديون أن ترتفع البطالة من أدنى مستوى قياسي في منطقة اليورو عند 6.5 في المائة في أكتوبر إلى 7.1 في المائة في نهاية العام المقبل.