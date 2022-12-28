مع احتفالية «قادرون باختلاف».. كيف دعم الرئيس السيسى ذوى الهمم؟

شهدت مصر اليوم احتفالية «قادرون باختلاف» للمرة الرابعة على التوالي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أجل الحديث مع ذوي القدرات الخاصة في مصر وتقديم الدعم لهم والاستماع لمطالبهم.

وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها عقد احتفالية «قادرون باختلاف» من أجل تقديم أوجه الدعم إلى ذوي القدرات الخاصة، وإفساح المجال لعرض مواهبهم وفتح باب الأسئلة التي يوجهونها للرئيس السيسي، لا سيما أن العام الجديد اقترب وللجميع أمنيات يودون تحقيقها.

وشهدت احتفالية «قادرون باختلاف» مشاركة أطفال من ذوي الهمم من الدول العربية ومنهم الطفلة مريم من دولة الإمارات، التي أعربت عن سعادتها بحضور الاحتفالية، وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات الدولة، بالإضافة إلى عدد من ضيوف مصر من الخارج أبرزهم عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات.

نصوص الدستور

تولى الرئيس السيسي، الحكم في عام 2014، وبدأ دعمه الفوري لذوي الاحتياجات الخاصة كان أولها نصوص الدستور المصري صراحة للمرة الأولى على ضرورة تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمان.

ومع أول مجلس نواب تم تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام الدستور، أصبح هناك تمثيل لهم من بعض الأفراد ليتولوا نقل همومهم إلى السلطة التشريعية، بما يمكن من اتخاذ خطوات تسمح بدعمهم ودمجهم.

عام ذوي الاحتياجات الخاصة

وكما خصص الرئيس عامًا للمرأة، وكان لذوي الاحتياجات الخاصة عام أيضًا وهو 2018، وفيه تم إنشاء أكاديمية تدريب عالمية من أجل تأهيلهم للوظائف الحكومية والخاصة وإتاحة الفرصة لهم.

وتم طرح بطاقة الخدمات المتكاملة لهم، وهي بطاقات يستفيد منها 13 مليون شخص من ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم في القانون من تأمين صحي ومعاش وتوفير فرص عمل.

التأمين الصحي

وفي عام 2018 أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 10 لسنة 2018، وهو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يضمن لهم الحقوق والامتيازات والمكاسب في مجالات الحياة المختلفة.

واهتم القانون بذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات التعليم والصحة والعمل والمعاش وعدد من المزايا على رأسها التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة.

مركز تأهيل خاص

وفي العام التالي تم افتتاح مركز تأهيل خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بدعم من وزارة الداخلية المصرية بمدينة العاشر من رمضان، وساهم في ذلك الصرح وزارة التضامن الاجتماعي والتعليم والشباب والرياضة.

وهو أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عربيًا وإفريقيًا، ويتم فيه تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة تتم فيها مراعاة كل المعايير العالمية.

التدريب المهني

وتتولى وزارة التضامن تقديم خدمات وتدريبات مهنية لذوي الهمم من خلال قطاع التدريب المهني، وهو يوفر لهم فرص تدريب وحرفًا تتناسب مع كل فرد على حدة، من أجل إلحاقهم بسوق العمل.

وفي مصر تتوافر 54 مركزًا تدريبًا مهنيًا على مستوى الجمهورية، منها 38 مركزًا تدريبيًا مهنيًا ثابتًا في 25 محافظة و27 وحدة متنقلة و3 وحدات تدريب ثابتة، ويتم التدريب على 41 مهنة مختلفة.

قانون سنة 2020

ومن القوانين الهامة التي أصدرها الرئيس لدعم ذوي الهمم قانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والمعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة 2022، لضمان حياة كريمة لذوي الهمم.

احتفاليات قادرون باختلاف

كما يحرص الرئيس السيسي على تنظيم مؤتمر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة سنويًا في اليوم العالمي لهم، تحت عنوان "قادرون باختلاف"، للالتقاء بالنماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة بمختلف الفعاليات مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب، والسعي المستمر لتذليل الصعوبات أمامه، والإشادة بالإنجازات التي يحققها ذوو الهمم في مختلف المجالات.