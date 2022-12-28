الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

محمود منصور: مشاركة الرئيس السيسى وتفاعله مع ذوى الهمم يدعونا للفخر

النائب محمود منصور
النائب محمود منصور

قال النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بأبنائنا من قادرون باختلاف، يعبر عن حرص الرئيس على استمرار دمجهم فى المجتمع، وإزالة أى معوقات تمنع مشاركتهم بشكل فعال في المجتمع.

كما عبَّر النائب محمود منصور عن فخره بالرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي يستمع بإنصات إلى أبنائه من ذوي الهمم وتفاعله معهم، حيث شعر الرئيس بسعادة بالغة بحديث إحدى شابات "قادرون باختلاف" خديجة شعبان الطالبة بالجامعة البريطانية، خصوصًا بعد عرض مقطع فيديو سابق للرئيس وهو يحضر كرسيًا لخديجة لتجلس عليه.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تصرف خديجة شعبان وتعبيرها عن سعادتها بما تتلقاه من كلمات انبهار من أقرنائها بالجامعة، يوضح مدى تأثر المجتمع بتصرفات الرئيس التي تعتبر قدوة لنا جميعًا. 

وشارك في حفل قادرون باختلاف اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات الدولة، بالإضافة إلى عدد من ضيوف مصر من الخارج أبرزهم عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات.

يأتي ذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على دمج القادرون باختلاف في الجمهورية الجديدة منذ توليه رئاسة مصر، حيث صدق الرئيس على إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر أغسطس الماضي، لدعمهم في جميع المجالات وتعزيز قدراتهم.

وأنشأت وزارة التضامن الاجتماعي أول صندوق لدعم ذوي الإعاقة تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت اسم "صندوق عطاء"، والذى يختص بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق البيئة والمناخ الدامج لهم للازدهار والعيش باستقلالية من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي القادرون بإختلاف النائب محمود منصور تعزيز قدرات صندوق قادرون باختلاف

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