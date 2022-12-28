بتكلفة 3 ملايين جنيه.. تركيب انترلوك للمناطق الشعبية بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، منطقة الحسينية بمدينة الزقازيق؛ لمتابعة أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الجانبية بالمنطقة، والتي تأتي تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم الإنتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المنطقة على مساحة مسطحة 7 آلاف متر مربع تقريبًا من إجمالي 12 ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية 3 ملايين و200 ألف جنيه، موجهًا شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول، بمتابعة الشركة المُسنَد إليها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء منها وتهيئتها أمام حركة المارة.

كما حرص المحافظ على تفقد أعمال تغيير خط الصرف الصحي بشارع يوسف المتفرع من شارع المعلمين بمنطقة الحسينية وذلك قبل البدء في تنفيذ أعمال الرصف، مؤكدًا ضرورة مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي، وإدراج الشوارع الضيقة ضمن خطة الرصف والتطوير التي تشهدها منطقة الحسينية؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة لقاطنيها وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

من جهته، أشار رئيس حي أول، إلى أنه جارِ مضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل لسرعة إنهاء أعمال تركيب 5000 متر انترلوك بالمساحة المتبقية والمحددة بالشوارع الجانبية بالمنطقة والتي يصعب رصفها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 - 2023، وجارِ توفير الاعتماد المالي اللازم لاستكمال رصف الشوارع الضيقة بالمنطقة تنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق؛ لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

كما أكد أن اهتمامه بالمناطق الشعبية والأحياء القديمة لا يقل أهمية عن الاهتمام بالمراكز والمدن، وصرح: «المواطن الذي تمنى أن يعيش بشكل لائق نحن منوطون كي نلبي له ما يتمناه».