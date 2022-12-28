«الدستور» يكشف «سر» مشاركة دونجا كبديل مع الزمالك منذ بداية الموسم

فسر مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، السبب وراء عدم الاعتماد على نبيل عماد دونجا في التشكيل الأساسي خلال المباريات الماضية والدفع به كبديل.

وأكد المصدر أن دونجا لم يكن جاهزا من الناحية البدنية في الفترة الماضية للدفع به في التشكيل الأساسي، وحال فعل ذلك كان الأمر سيتسبب في ضغط بدني عليه وإمكانية تعرضه للإصابة.

وشدد المصدر على أن فيريرا فضل الدفع به كبديل في المباريات الماضية وفي الوقت الكافي له حتى لا يتعرض للإصابة.

وأوضح بأن اللاعب في الفترة المقبلة ومع اكتمال جاهزيته سيتم الدفع به في التشكيل الأساسي والأمر في النهاية جانب بدني فقط ولا يتعلق بالناحية الفنية وقناعة المدرب به من عدمه.

وتابع: "فيريرا مقتنع بدونجا وهو من طلب التعاقد معه من البداية من الأساس ويراه مستقبل خط وسط الكرة في مصر".

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإسماعيلي غدًا الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خلال تدريبات أمس الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على تنفيذ بعض الجمل الفنية لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق.

ووضع المدير الفني برامج فنية مختلفة لتنفيذها بأكثر من طريقة لخلق حالة من التنوع الهجومي للفريق لمواجهة أي تكتلات دفاعية في المباريات.

وركز فيريرا على سلاح التسديدات بطرق مختلفة من وضع الحركة من خلال تنفيذ بعض الجمل ونقل الكرة بشكل سريع.

وكان الزمالك قد تعادل مع المقاولون العرب سلبيًا في الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري في مباراة لم يظهر فيها الزمالك بالشكل الأمثل وواجه بسببها البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق انتقادات بالجملة.