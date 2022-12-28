الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الدستور» يكشف «سر» مشاركة دونجا كبديل مع الزمالك منذ بداية الموسم

دونجا
دونجا

فسر مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، السبب وراء عدم الاعتماد على نبيل عماد دونجا في التشكيل الأساسي خلال المباريات الماضية والدفع به كبديل.

وأكد المصدر أن دونجا لم يكن جاهزا من الناحية البدنية في الفترة الماضية للدفع به في التشكيل الأساسي، وحال فعل ذلك كان الأمر سيتسبب في ضغط بدني عليه وإمكانية تعرضه للإصابة.

وشدد المصدر على أن فيريرا فضل الدفع به كبديل في المباريات الماضية وفي الوقت الكافي له حتى لا يتعرض للإصابة.

وأوضح بأن اللاعب في الفترة المقبلة ومع اكتمال جاهزيته سيتم الدفع به في التشكيل الأساسي والأمر في النهاية جانب بدني فقط ولا يتعلق بالناحية الفنية وقناعة المدرب به من عدمه.

وتابع: "فيريرا مقتنع بدونجا وهو من طلب التعاقد معه من البداية من الأساس ويراه مستقبل خط وسط الكرة في مصر".

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإسماعيلي غدًا الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خلال تدريبات أمس  الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على تنفيذ بعض الجمل الفنية لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق.

ووضع المدير الفني برامج فنية مختلفة لتنفيذها بأكثر من طريقة لخلق حالة من التنوع الهجومي للفريق لمواجهة أي تكتلات دفاعية في المباريات.

وركز فيريرا على سلاح التسديدات بطرق مختلفة من وضع الحركة من خلال تنفيذ بعض الجمل ونقل الكرة بشكل سريع.

وكان الزمالك قد تعادل مع المقاولون العرب سلبيًا في الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري في مباراة لم يظهر فيها الزمالك بالشكل الأمثل وواجه بسببها البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق انتقادات بالجملة.

الزمالك نبيل عماد دونجا دونجا فيريرا الاسماعيلى بطوله الدورى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

نامت على الهواء.. كيف علّق الرئيس السيسي على نوم الطفلة «تاليا»؟

نافيًا التصريحات المنسوبة له.. رئيس لجنة قانون الأسرة الجديد: «سيتم إبلاغ النيابة العامة»

الجثث تملئ المستشفيات والطرق.. أزمة إنسانية كبرى تواجه نيويورك

كواليس جديدة فى واقعة مقتل طفل على يد والده بالقليوبية

البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون «مصر الجديدة للإسكان»

المصيلحي ينفذ وعد الحكومة.. وصادرات المشغولات الذهبية تغزو الأسواق السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»