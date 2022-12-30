أبرزها سطوع الشاشة.. أخطاء قاتلة للبطارية تستهلك طاقة «iPhone»

توجد العديد من الطرق التى يمكنها أن تجعل هاتفك المحمول "الأيفون" لا يفقد الشحن الخاص به سريعًا، فهناك طرق تعمل على الحفاظ على الشحن الخاص به وعمر البطاريا إذا كنتُ حريص عليها وتريدها أن تدوم فترة أطول.

- تجنب درجات الحرارةالباردة

يمكن أن يكون لكل من البرودة والساخنة تأثيرات سلبية على جهاز iPhone الخاص بك، حيث يمكنها أن تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في ارتفاع درجة حرارة الجهاز وتحتاج إلى استراحة قصيرة، لكن البرودة الشديدة يمكن أن تؤدي إلى استنزاف البطارية بشكل أسرع.

قد يؤدي استخدام الجهاز في ظروف شديدة البرودة خارج نطاق التشغيل إلى تقصير عمر البطارية مؤقتًا وقد يتسبب في إيقاف تشغيل جهازك، وسيعود عمر البطارية إلى طبيعته عندما تعيد جهازك إلى درجات حرارة محيطة أعلى قد لا يتم شحن جهاز iOS أو iPad الخاص بك أو قد يتوقف عن الشحن إذا أصبح الجو باردًا جدًا.

- سطوع الشاشة

يعد ضوء الشاشة أحد أكبر مصادر امتصاص البطاريات، إذا كنت تستخدم جهاز "iPhone" الخاص بك كثيرًا ، فمن الواضح أن البطارية ستعمل بشكل أسرع، وهذا يرجع في جزء كبير منه إلى الشاشة، يمكن أن يساعد خفض السطوع، التأكد من إيقاف تشغيل الشاشة عند عدم استخدام هاتفك سيوفر الكثير أيضًا،

- تطبيقات الخلفية

ستستهلك التطبيقات التي تعمل في الخلفية طاقة البطارية أيضًا، لذلك من المفيد التحقق لمعرفة مقدار استخدام كل واحد، فيمكنك أن ترى من خلال الانتقال إلى الإعدادات والنقر على البطارية أدناه، سترى قائمة بالتطبيقات التي تستخدم أكبر قدر من طاقة البطارية، انقر فوق كل واحدة ، وسوف توضح بالتفصيل عدد الدقائق التي تستخدمها في الخلفية وعلى الشاشة، تغطية شبكة ضعيفة، إذا كنت في مكان به تغطية شبكة ضعيفة، فقد يكون لهذا تأثير على البطارية أيضًا.