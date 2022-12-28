الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تنفذ صفقة على أسهم مستشفى النزهة الدولى بقيمة 11.2 مليون جنيه

البورصة
البورصة

أعلنت البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم مستشفى النزهة الدولي.

وقالت البورصة، في بيان، إن جلسة، اليوم الأربعاء، شهدت تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم مستشفى النزهة الدولي لعدد 1.07 مليون سهم، بقيمة 11.29 مليون جنيه.

يشار إلى أن مستشفى النزهة الدولي، سجل صافي ربح بلغ 48.65 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 48.2 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات مستشفى النزهة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 218.78 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 185.88 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت البورصة، إن نهاية الحق في التوزيع النقدي لمستشفى النزهة الدولي.

وأوضحت البورصة، أنه تقرر توزيع كوبون مستشفى النزهة رقم (24) بواقع 0.0500000047 جنيه للسهم الواحد. 

وسجل مستشفى النزهة صافي ربح بلغ 65.88 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 49.6 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 250.49 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 217.02 مليون جنيه خلال 2020.

وصدّقت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وحساب توزيع الأرباح للعام الماضي.

وأوضحت الشركة، أن العمومية قررت توزيع كوبون نقدي رقم 24 بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، يما يعادل 5 قروش لكل سهم قبل الضرائب على توزيعات الأرباح.

وأضافت أن العمومية قررت استخدام نصيب المساهمين في التوزيع الثاني من الأرباح في زيادة رأس المال بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ 26.36 مليون جنيه.

وعلى صعيد العمومية غير العادية، وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 105.46 مليون جنيه إلى 131.83 مليون جنيه بزيادة قدرها 26.36 مليون جنيه، على أن توزع الأسهم المجانية بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وستمول الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة والمدرجة في القوائم المالية 2021.

وسجل مستشفى النزهة صافي ربح بلغ 65.88 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 49.6 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي، لتسجل 250.49 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 217.02 مليون جنيه خلال 2020.

البورصة المصري البورصة المصرية الجمعية العامة الجمعية العمومية القوائم المالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

أب يقتل نجله ضربًا لتسببه فى ضياع مفتاح دراجة نارية بالقليوبية

الرئيس السيسى: «مبقاش عندى أمنية لنفسى.. كل همى مصر والمصريين»

أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

ضبط 147 سلاحا ناريا في 24 ساعة

«كنت ببكى على مصر يا ابنى».. أصعب موقف مرّ على الرئيس السيسى فى القوات المسلحة

قائمة أفلام موسم رأس السنة.. منافسة شرسة بين أبطال الكوميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»