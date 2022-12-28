البورصة تنفذ صفقة على أسهم مستشفى النزهة الدولى بقيمة 11.2 مليون جنيه

أعلنت البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم مستشفى النزهة الدولي.

وقالت البورصة، في بيان، إن جلسة، اليوم الأربعاء، شهدت تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم مستشفى النزهة الدولي لعدد 1.07 مليون سهم، بقيمة 11.29 مليون جنيه.

يشار إلى أن مستشفى النزهة الدولي، سجل صافي ربح بلغ 48.65 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 48.2 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات مستشفى النزهة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 218.78 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 185.88 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت البورصة، إن نهاية الحق في التوزيع النقدي لمستشفى النزهة الدولي.

وأوضحت البورصة، أنه تقرر توزيع كوبون مستشفى النزهة رقم (24) بواقع 0.0500000047 جنيه للسهم الواحد.

وسجل مستشفى النزهة صافي ربح بلغ 65.88 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 49.6 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 250.49 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 217.02 مليون جنيه خلال 2020.

وصدّقت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وحساب توزيع الأرباح للعام الماضي.

وأوضحت الشركة، أن العمومية قررت توزيع كوبون نقدي رقم 24 بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، يما يعادل 5 قروش لكل سهم قبل الضرائب على توزيعات الأرباح.

وأضافت أن العمومية قررت استخدام نصيب المساهمين في التوزيع الثاني من الأرباح في زيادة رأس المال بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ 26.36 مليون جنيه.

وعلى صعيد العمومية غير العادية، وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 105.46 مليون جنيه إلى 131.83 مليون جنيه بزيادة قدرها 26.36 مليون جنيه، على أن توزع الأسهم المجانية بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وستمول الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة والمدرجة في القوائم المالية 2021.

وسجل مستشفى النزهة صافي ربح بلغ 65.88 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 49.6 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي، لتسجل 250.49 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 217.02 مليون جنيه خلال 2020.