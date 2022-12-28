محافظ بورسعيد يستقبل ممثلي شركة «المقاولون العرب» لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، ممثلي شركة «المقاولون العرب»، المهندس رمزي مصطفى، رئيس قطاعات القناة وسيناء، والمهندس أحمد جامع، مدير عام فرع سيناء، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد؛ لبحث سبل التعاون بين محافظة بورسعيد وشركة «المقاولون العرب».

ورحّب محافظ بورسعيد بالحضور، حيث ناقش المحافظ مع ممثلي شركة «المقاولون العرب» عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين الجانبين في إطار أعمال التنمية التي تشهدها المحافظة في كل المجالات، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل بما يحقق أفضل سبل التعاون مع بين الشركة والمحافظة.

من جهته، وجَّه ممثلي شركة «المقاولون العرب» الشكر لمحافظ بورسعيد، على ترحيبه بالتعاون مع الشركة لتنفيذ مشروعات على أعلى مستوى تتماشى مع ما تشهده المحافظة من تنمية غير مسبوقة، مشيدين بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد على كل الأصعدة.

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان