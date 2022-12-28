محافظ أسيوط يفتتح متحف مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بعد تجديده

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، متحف مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بعد تجديده، كما شهد العروض الفنية والرياضية للطلاب ضمن أنشطة المدرسة خلال العام الدراسي.

جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم، والنائب مصطفى بدران، والنائب علاء سليمان، والنائبة صفاء عيادة، أعضاء مجلس النواب والمهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، وعمرو أبو العيون، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، والشيخ سيد عبدالعزيز، أمين عام بيت العائلة بأسيوط، والأب عاموس بسطا، ممثلًا عن الكنيسة الأرثوذوكسية، ومحمود ياسين، رئيس حي شرق، ومحمود معوض، مدير إدارة أسيوط التعليمية، وعمري كامل، مدير إدارة المدرسة.

وبدأ المحافظ زيارته لمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بحي شرق، وسط استقبال الطلاب والمعلمين وقيادات مديرية التربية والتعليم، ثم افتتح متحف المدرسة بعد تجديده والذي يضم الصور التذكارية والسجلات والدروع والميداليات التي تحكي تاريخ المدرسة على مدى أكثر من 100 عام وبعض الطيور المحنطة والعملات النادرة والطوابع وبعض الأجهزة التعليمية والوسائل النادرة التي مر عليها أكثر من 100 عام.

ثم تفقد المحافظ ومرافقوه معرض المنتجات الفنية والمشغولات اليدوية للطلاب، ثم شهد بعض العروض الفنية للموهوبين بالمدرسة بالمقر المركزي للموهوبين والتعلم الذكي، ثم تم تكريم الوزير المحافظ ومنحه درع إدارة مدرسة ناصر الثانوية العسكرية ثم الاستئذان ببدء الفقرات الرياضية للطلاب.

وشاهد المحافظ ومرافقوه العروض الرياضية للطلاب والتي تدل على تدريبهم العالي ومدى انضباطهم وشاهد عروض بعض الألعاب القتالية مثل الكونغ فو وعروض السلاح الصامت ومهارات القفز والجري والعروض الرياضية للياقة البدنية مرددًا معهم النشيد الوطني للبلاد.

واستمع لشرح عن الأنشطة التي يتم تنفيذها خلال العام الدراسي واطمأن على تجهيز الوسائل التعليمية ووجه رسالة إلى طلاب المدرسة ببعض الفصول الدراسية حثهم فيها على الجد والاجتهاد والتفاني في الدراسة وقام بشرح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروعات التي تم تنفيذها على أرض المحافظة مطالبًا المعلمين بضرورة شرح تلك المعلومات للطلاب بإستخدام الصور والفيديوهات للمشروعات التي تم تنفيذها على أرض المحافظة.

وأشاد محافظ أسيوط بالمتحف المدرسي بعد تجديده وما يضم من مخطوطات وأدوات نادرة ووسائل تعليمية متميزة، كما أشاد بالفعاليات التي يجري تنظيمها بمدرسة ناصر العسكرية مؤكدًا أهمية الدورات الرياضية التي يتم تنظيمها من أجل التنافس لدى الطلاب وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، لافتًا إلى أن مدرسة ناصر العسكرية تضم مجموعة متميزة من الطلاب مؤهلين لحمل راية الدفاع عن الوطن والعمل على استقراره وتقدمه، موجهًا الشكر لكل من ساهم في تنظيم الاحتفالية والدورة الرياضية.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة المتابعة المستمرة للمدارس فضلاً عن تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والمعلمين بالتأكيد على ترديد النشيد الوطني يوميًا وشرح حصة للطلاب عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروعات القومية والتنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة وذلك بجميع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والدولية وبمختلف المراحل الدراسية وذلك من خلال قرص مدمج عليها صور وفيديوهات وشرح للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ولكافة المشروعات التنموية ويتم توزيعها على كافة المدارس والمنشآت التعليمية بالمحافظة.

من جهته، وجّه وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر لمحافظ أسيوط لرعايته للاحتفالية وحضوره افتتاح المتحف بعد تجديده ودعمه الكامل للنهوض بالعملية التعليمية ولجميع الفعاليات التي يجرى تنظيمها بمختلف المؤسسات التعليمية بالمحافظة.

محافظ أسيوط يفتتح متحف مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بعد تجديده (24)

محافظ أسيوط يفتتح متحف مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بعد تجديده (28)

محافظ أسيوط يفتتح متحف مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بعد تجديده (22)

محافظ أسيوط يفتتح متحف مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بعد تجديده (23)

محافظ أسيوط يفتتح متحف مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بعد تجديده (16)

محافظ أسيوط يفتتح متحف مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بعد تجديده (13)

محافظ أسيوط يفتتح متحف مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بعد تجديده (3)

محافظ أسيوط يفتتح متحف مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بعد تجديده (6)