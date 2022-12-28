الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقارير: بايرن ميونيخ يخطط لتوقيع عقد طويل الأمد مع «موسيالا»

جمال موسيالا
جمال موسيالا

كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني، تخطط للإبقاء على النجم الشاب جمال موسيالا، ضمن صفوف الفريق البافاري، خلال السنوات المقبلة.


وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن بايرن ميونيخ يعكف حاليًا على إعداد عقد جديد لجمال موسيالا، في عام 2023.


وينتهي العقد الحالي لجمال موسيالا مع الفريق البافاري، في يونيو من عام 2026، إلا أن بايرن ميونيخ، يرغب في إبرام عقد جديد طويل الأمد مع اللاعب الشاب، في أقرب وقت ممكن.


وأضاف رومانو، أن إدارة بايرن ميونيخ، تخطط أيضًا لتوقيع عقد جديد، مع ثنائي الفريق، الفرنسي لوكاس هيرنانديز، والكندي ألفونسو ديفيز.


ولعب موسيالا للفريق الأول لبايرن ميونيخ، بداية من موسم 2020-2021، حيث شارك معه 100 مباراة في كافة المسابقات، سجل خلالها 27 هدفًا.


وحقق النجم البالغ من العمر 19 عامًا، مع الفريق البافاري، ثلاثة ألقاب للدوري الألماني، وثلاث ألقاب لكأس السوبر الألماني، ولقب لدوري أبطال أوروبا (2019-2020) ومثله لكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
 

بايرن ميونيخ الألماني بايرن ميونيخ جمال موسيالا فابريزيو رومانو لوكاس هيرنانديز ألفونسو ديفيز

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وائل لطفي

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