الرئيس السيسى يُطمْئن آباء «قادرون باختلاف» بآية من القرآن

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة إلى آباء وأمهات أبطال «قادرون باختلاف» بعد مشاهدة أحد الآباء وهو يتحدث عن خوفه من مغادرة الدنيا بسبب حالة ابنه، مؤكدًا أنه شعور طبيعي يملك قلب كل أب وأم وليس لمن لديه طفل قادر باختلاف.

وقال الرئيس السيسي خلال تعليقه على فيلم تسجيلي: «أي أب طبيعي وأم دايمًا بيفكروا في أبنائهم وبناتهم بعد مغادرة الدنيا، بس هقولكم حاجة ذكرت في كتاب الله: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ)».

وتابع: «اللي خلق الكون مقدره ومسيطر عليه بتصور فوق تصورنا، مهيمن على ملكه وكل خطوة فيه ونفس محسوب ومقدّر، الدنيا ماشية من آلاف السنين بكل حاجة، لا ده خلص ولا ده راح».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، حفل «قادرون باختلاف» في نسخته الرابعة تحت شعار «لينا مكان»، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.