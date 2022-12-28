البابا ثيؤدوروس عن دخول العائلة المقدسة مصر: «شربوا من بئر كنيستنا بمصر القديمة»

تحتفل كنيسة الروم الارثوذكس بعيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر. وبهذه المناسبة أطلق البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا، رسالة رعوية، من دير مارجرجس بمنطقة مصر القديمة في القاهرة، قال فيها: «وفقا للتقليد، مكثت مريم العذراء مع الشيخ يوسف الخطيب وابنها الإلهي الطفل يسوع المسيح هنا في دير مار جرجس القديم في مصر القديمة، أسفل كنيسة صعود العذراء مريم، الموجودة في وسط المدافن، حيث يوجد هذا البئر، والذي بنيت فوقه هذه الكنيسة. كما يؤكد ألكسندروس برايمك أن العائلة المقدسة جاءت كلاجئة في بلاد النيل المباركة».

وأضاف: «في هذا المكان استضافت مصر المسيح الصغير في رحمها وحمته من هيرودس، ليكون نعمة لبلد عظيم ومضياف وقوي منذ ذلك الحين. في هذا البلد فائقة القداسة مع ابنها الحبيب، يسوع السيد المسيح، جاءا كلاجئين فقراء من القدس إلى القاهرة».

ويشير صاحب الغبطة إلى مياه البئر التي منها شربت العائلة المقدسة، قائلا: «من هذه البئر للأم المقدسة، نرسل رسالة حب إلى جميع الشعوب وللأطفال، هذه المخلوقات الجميلة من الله. اليوم العديد من المسيحيين والمسلمين يأتون لتلقي النعمة منه».

وأخيراً، يرسل البابا ثيودوروس رسالة إلى جميع المصريين، من القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة ودمياط وبورسعيد والسويس وأي مكان آخر فتحوا فيه أعينهم وأي مكان تعلموا فيه الحروف الأولى في مدارسهم. وحيث أشعلوا الشموع بخشوع في كنائس مصر للروم الأرثوذكس، أن عليهم أن يعلموا أن البطريركية تحمي الأماكن التي أحبوها ودعا الذين تركوا مصر من اليونانيين لزيارة أكبر عدد منهم مصر لإعادة الحياة إلى الأماكن التي ولدوا فيها.

وأنهى حديثه بالقول: «عيد ميلاد سعيد. وليكن عام 2023 عام مبارك ويملئه بالحب والأمل والسلام. إله المحبة يسوع المسيح الذي جاء كلاجئ إلى هذه الأماكن، هو نور للجميع، نجم مليء بالحب والعدالة والسلام. فرحة وبركة وسعادة».