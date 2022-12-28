الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«أبطال الحكاية».. أهالى «قادرون باختلاف» يشكرون الرئيس السيسى على ما يقدمه

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

قدمت الفنانة كندا علوش، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي الهمم، فيلما تسجيليا بعنوان "أبطال الحكاية"، بجانب بطلات من ذوي القدرات الخاصة، في النسخة الرابعة من احتفالية قادرون باختلاف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وظهر خلال الفيديو، الفنان أحمد أمين، للحديث عن قصة "بطل الحكاية" وتحدث الفيديو عن دور أهل ذوي الهمم في تعملتهم مع أولادهم وطريقة تعاملهم مع أبنائهم .
كما وجه أهالي قادرون باختلاف، الشكر للرئيس السيسي على الجهد الذي بذله لدمج أولادهم في المجتمع.

يأتي ذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على دمج القادرون باختلاف فى الجمهورية الجديدة منذ توليه رئاسة مصر، حيث صدّق الرئيس على إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر أغسطس الماضي، لدعمهم في جميع المجالات وتعزيز قدراتهم.

وأنشأت وزارة التضامن الاجتماعي أول صندوق لدعم ذوي الإعاقة تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت اسم "صندوق عطاء"، والذي يختص بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق البيئة والمناخ الدامج لهم للازدهار والعيش باستقلالية من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

قبول 2950 طالبًا من الثانوية وخريجى الجامعات بكلية الشرطة

برسائل نصية.. كلية الشرطة تبلغ الطلاب المقبولين للدراسة

«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. و«الصغرى» بالقاهرة 11 درجة

مريم الإماراتية من قلب مصر: «أطمح أن أكون سفيرة لدولتى فى المستقبل»

الرئيس السيسى لـ سيف زاهر: «مصر بتعدى وبتنجح بفضل الله»

الأردن يدين الاعتداءات المستمرة على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»