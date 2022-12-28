«أبطال الحكاية».. أهالى «قادرون باختلاف» يشكرون الرئيس السيسى على ما يقدمه

قدمت الفنانة كندا علوش، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي الهمم، فيلما تسجيليا بعنوان "أبطال الحكاية"، بجانب بطلات من ذوي القدرات الخاصة، في النسخة الرابعة من احتفالية قادرون باختلاف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وظهر خلال الفيديو، الفنان أحمد أمين، للحديث عن قصة "بطل الحكاية" وتحدث الفيديو عن دور أهل ذوي الهمم في تعملتهم مع أولادهم وطريقة تعاملهم مع أبنائهم .

كما وجه أهالي قادرون باختلاف، الشكر للرئيس السيسي على الجهد الذي بذله لدمج أولادهم في المجتمع.

يأتي ذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على دمج القادرون باختلاف فى الجمهورية الجديدة منذ توليه رئاسة مصر، حيث صدّق الرئيس على إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر أغسطس الماضي، لدعمهم في جميع المجالات وتعزيز قدراتهم.

وأنشأت وزارة التضامن الاجتماعي أول صندوق لدعم ذوي الإعاقة تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت اسم "صندوق عطاء"، والذي يختص بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق البيئة والمناخ الدامج لهم للازدهار والعيش باستقلالية من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية.