أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022

اتفعت أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر طن الأسمنت المسلح بنحو 1895 جنيها مقارنة 1720 حنيها.



بينما بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 1870 جنيه مقارنة 1690 جنيها

كما بلغ سعر طن اسمنت حلوان نحو 1870 جنيها مقارنة ب1700 جنيها

كما سجل سعر طن أسمنت السهم نحو 1660 جنيها

حيث سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو بقيمة 1830 جنيها مقارنة 1660 جنيها

بينما بلغ سعر طن اسمنت المخصوص نحو 1860 جنيها مقارنة ب1710 جنيهات

وسجل سعر طن سيناء نحو 1840 مقارنة ب1660 جينها

كما بلغ سعر طن أسمنت السويدي بنحو 1965 جنيها مقارنة ب1770 جنيها

كما سجل سعر طن أسمنت المسلة نحو 1810 جنيهات مقارنة 1560 جنيها

حيث وصل سعر طن اسمنت العسكري بني سويف بقيمة 1830 جنيها مقارنة 1660 جنيها

بينما بلغ سعر طن أسمنت العامرية عادة نحو 1955 جنيها مقارنة ب 164 جنيها

وصل سعر طن أسمنت الممتازة نحو 1905 جنيهات مقارنة ب 1740ب جنيها للطن

وبلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 1915 جينها مقارنة 1675 جنيها

كما بلغ سعر طن اسمنت تايتان نحو 1810 جنيها مقارنة ب1610 جينه

وسجل سعر طن اسمنت أسيوط نحو 1760 حينها مقارنة ب1700 جنيها

بينما سجل سعر طن اسمنت المهندس نحو 1880 حينها مقارنة ب1660 جينه

بينما بلغ سعر طن أسمنت النهضة بقيمة 1790 جنيها مقارنةب1700 جنيها

كما بلغ سعر طن أسمنت اسوان نحو 1710 حينها مقارنة 1660 جنيها

حيث سجل سعر طن أسمنت السد العالي قيمة 1710 جنيها مقارنة ب1660 جينها

كما جاء سعر طن أسمنت قنا ليصل 1750 جنيها مقارنة 1700 جنيه

وجاء سعر الطن أسمنت الصعيدي نحو 1750 جينها مقارنة بـ 1700 جنيه

وبلغ سعر طن اسمنت المصريين نحو 1730 جنيها مقارنة 1650 جينها

وسجل سعر طن اسمنت التعمير نحو 1620 حينها

وبلغ سعر طن أسمنت المصري بقيمة 1710 جنيها مقارنة 1650 جنيها

كما جاء سعر طن أسمنت المنيا بقيمة 1710 جنيها مقارنة ب1650 جنيهًا.

كما بلغ سعر طن أسمنت الصخرة نحو 1690 حينها مقارنة ب 1620 جينهًا

وجاء سعر طن العاصمة ليسجل قيمة 1710 جينها مقارنة ب 1630 جنيهًا.

وبلغ سعر طن الماكس بقيمة 1710 جنيها مقارنة ب 1650 جينهًا.

ووصل سعر طن اسمنت البرج بنحو 1700 جنيها مقارنة بـ 1640 جينهًا.

وجاء سعر طن اسمنت الدلتا ليصل 1830 جنيها مقارنة ب 1650 جينهًا.

بينما يسجل سعر طن الصرح بقيمة 1720 جنيها مقارنة ب 1660 جنيها.