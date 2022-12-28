الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سفير اليابان يستعرض جهود بلاده للتكامل مع الحكومة المصرية فى قطاع الطاقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عرض أوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة، الجهود التي تقوم بها اليابان للتكامل مع جهود الدولة التنموية، لاسيما في قطاع الطاقة من خلال إشراك القطاع الخاص الياباني، حيث يجري بالفعل تمويل تنفيذ محطة طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت، إلى جانب محطة أخرى بنفس القدرات متوقع البدء خلال مطلع العام المقبل، وتوقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ محطة بقدرة 3 جيجاوات بالتعاون مع القطاع الخاص المصري والياباني، بالإضافة إلى قيام الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتوقيع اتفاقيات تمويل محطة بقدرة 500 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بأسوان.

كما استعرض السفير الياباني، خلال لقائه مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المساهمات المقترحة في محوري الغذاء والمياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، لاسيما في مشروع الإنذار المبكر بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وتمويل تطوير أنظمة الري، إلى جانب الري باستخدام الطاقة الشمسية.

وعقب توقيع التمويل الإنمائي الجديد لمشروع مترو الإنفاق فإن محفظة التمويلات الإنمائية مع الجانب الياباني تقترب من 3 مليارات دولار، وتتنوع في العديد من المجالات التنموية من بينها النقل المستدام والتعليم والبحث العلمي، والتأمين الصحي الشامل، والطاقة والكهرباء والبيئة.

أوكا هيروشي السفير الياباني الدولة الدكتورة رانيا المشاط الغذاء المنصة الوطنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

قومي المرأة ببني سويف يستهدف 15 ألف في أول أيام «احميها من الختان»

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022

كيم كونج أون يحدد أهدافا جديدة لجيش كوريا الشمالية

سفير اليابان يستعرض جهود بلاده للتكامل مع الحكومة المصرية فى قطاع الطاقة

وزير الرى: نواجه تحديات كبيرة ونصيب الفرد نصف خط الفقر المائى العالمى

«شباب ورياضة مطروح» تستقبل المشاركين في البرنامج الرئاسي «أهل مصر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟