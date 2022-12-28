سفير اليابان يستعرض جهود بلاده للتكامل مع الحكومة المصرية فى قطاع الطاقة

عرض أوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة، الجهود التي تقوم بها اليابان للتكامل مع جهود الدولة التنموية، لاسيما في قطاع الطاقة من خلال إشراك القطاع الخاص الياباني، حيث يجري بالفعل تمويل تنفيذ محطة طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت، إلى جانب محطة أخرى بنفس القدرات متوقع البدء خلال مطلع العام المقبل، وتوقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ محطة بقدرة 3 جيجاوات بالتعاون مع القطاع الخاص المصري والياباني، بالإضافة إلى قيام الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتوقيع اتفاقيات تمويل محطة بقدرة 500 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بأسوان.

كما استعرض السفير الياباني، خلال لقائه مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المساهمات المقترحة في محوري الغذاء والمياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، لاسيما في مشروع الإنذار المبكر بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وتمويل تطوير أنظمة الري، إلى جانب الري باستخدام الطاقة الشمسية.

وعقب توقيع التمويل الإنمائي الجديد لمشروع مترو الإنفاق فإن محفظة التمويلات الإنمائية مع الجانب الياباني تقترب من 3 مليارات دولار، وتتنوع في العديد من المجالات التنموية من بينها النقل المستدام والتعليم والبحث العلمي، والتأمين الصحي الشامل، والطاقة والكهرباء والبيئة.