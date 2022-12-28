الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. إطلاق فيلم «نبيل الجميل» لمحمد هنيدى بدور العرض السينمائي

نبيل الجميل
نبيل الجميل

تشهد دور العرض السينمائي اليوم الأربعاء طرح فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» للنجم محمد هنيدي ليكون الفيلم الأول في موسم رأس السنة وأعياد الميلاد، بعد أن روج له على مدار الايام الماضية وتخطي البرومو الرسمي له حاجز الـ6 ملايين مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قبل ساعات من انطلاق عرضه في دور السينما بمصر، ضمن منافسات سباق موسم رأس السنة السينمائي. 

أبطال فيلم نبيل الجميل

فيلم «نبيل الجميل» من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي، وبطولة محمد هنيدي، ونور اللبنانية، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، ومحمود حافظ، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد فؤاد سليم، وضياء الميرغني، ومحمد الصاوي، ومادلين طبر، وشيما الشريف.

قصة فيلم نبيل الجميل

«نبيل الجميل» فيلم كوميدي تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، ويجسد «هنيدي» خلاله دور طبيب تجميل ويقع في بعض المشاكل الكوميدية، وتجسد دور شقيقته الفنانة رحمة أحمد التي تظهر بدور مساعدته ضمن الأحداث، حيث يمتلك دكتور نبيل أخصائي التجميل (محمد هنيدي) عيادة للتجميل، ومن خلال تلك العيادة يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين (نور اللبنانية) العديد من المفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم دكتور نبيل الجميل ابطال فيلم نبيل الجميل نبيل الجميل فيلم نبيل الجميل قصة فيلم نبيل الجميل

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