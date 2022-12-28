موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

يتساءل الكثير من جمهور القلعة البيضاء عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري في نسختها الجديدة، والتي بدأت تشتد وتشتعل فيها المنافسة مبكرا بين الفرق وظهر الكثير من المفاجآت خلال اللقاءات الأولى من مباريات البطولة، ما يجعل جمهور نادي الزمالك على وجه الخصوص وجمهور الكرة المصرية على الوجه العام ينتظرون مباريات الدوري المقبلة لفرقهم.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

ويواجه فريق نادي الزمالك نظيره نادي الإسماعيلي يوم الخميس المقبل الموافق التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والسادسة بتوقيت كل من المغرب والجزائر وتونس.

ويقود الكابتن أحمد حسام "ميدو" لقاءه الأول لفريق الإسماعيلي بعد توليه ادارة الجهاز الفني في الولاية الثانية له مع الدراويش أمام نادي الزمالك في اللقاء الذي يتميز دائما بالمتعة الكروية والندية بين الفريقين، وخاض ميدو مع الفريق مران أمس الثلاثاء استعدادا للمباراة الهامة حيث تعاقدت معه إدارة الدراويش لانقاذ الوضع للفريق والذي كان غير مباشر مع انطلاق الموسم الجديد حيث يحل نادي الإسماعيلي في المركز الـ 16 من ترتيب الدوري ولم يحقق الفوز في تسع مباريات خاضها إلا في مباراة واحدة كما حقق ثلاث تعادلات.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويحل نادي الزمالك في وصافة جدول الدوري الممتاز بعد النادي الأهلي حيث خاض كلا منهما 9 مباريات استطاع نادي الزمالك أن يحقق الفوز في 6 مباريات بينما تعادل في ثلاث مباريات كان آخرها المباراة التي جمعته بفريق المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي ويمتلك الفارس الأبيض من النقاط 21 نقطة.

مباريات الزمالك المقبلة في الدوري

وبعد لقاء الإسماعيلي يواجه نادي الزمالك نظيره نادي أسوان في الثاني من شهر يناير من العام الجديد 2023 حيث ينطلق اللقاء في تمام الساعة 2:45 دقيقه بتوقيت القاهرة على استاد أسوان.

كما يواجه نادي الزمالك نظيره نادي الداخلية يوم الخميس الموافق الخامس من يناير المقبل وتنطلق المباراة من استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.