مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-12-2022 فى الدورى المصرى والإنجليزى

نستعرض لكم فى هذا التقرير، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022، حيث يبحث عشاق الساحرة المستديرة بشكل يومي عن مواعيد المباريات فى الدوري المصري أو فى الدوريات الأوروبية، وهو ما نستعرضه لكم فى السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-12-2022

يخوض الأهلي مباراة قوية أمام سيراميكا كليوباترا فى رحلة بحث المارد الأحمر عن لقب الدوري المصري هذا الموسم، بعد نجاح الزمالك فى الحفاظ على اللقب لموسمين متتاليين.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء فى الدوري المصري

موعد مباراة إنبي والداخلية

تقام مباراة إنبي والداخلية في تمام الساعة 14:45 بتوقيت القاهرة، وستنقل المباراة على أون تايم سبورتس 1.

موعد مباراة فاركو وفيوتشر

تقام مباراة فاركو وفيوتشر في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، وسيتم بث المباراة على أون تايم سبورتس 2.

موعد مباراة طلائع الجيش وحرس الحدود

وستقام مباراة طلائع الجيش ضد حرس الحدود في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة وسيتم بث المباراة على أون تايم سبورتس 3.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنطلق مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على أون تايم سبورتس 1.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء فى الدوري الإنجليزي

تستكمال، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022-2023، والتي ستشهد على مباراة وحيدة قوية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، ضيفًا على حساب نظيره نادي ليدز يونايتد، والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد، مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد

وتنقل أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد، عبر شاشة قنوات beIN SPORTS القطرية.