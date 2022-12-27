تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا وموعد المباراة والقنوات الناقلة وتاريخ مواجهات الفريقين

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة سيراميكا وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما تبحث عن جماهير الأهلى، فى ظل ترقب جماهير المارد الأحمر لعودة فريقها لتقديم مباريات قوية، بعدما شهدث الفترة الاخيرة تراجعًا فى مستوى الفريق، وهو ما أدى فى التهايى لفقدان الفريق لنقطتين جديدتين فى سباق القمة على جدول الدورى.

وجمع الأهلي 23 نقطة حتى الآن فى الدورى من الفوز فى سبع مباريات والتعادل فى مباراتين، وعدم الخساراة فى اى مباراة، مما جعله يتربع على قمة جدول ترتيب الدورى المصرى بفارق نقطتين عن الزمالك.

موعد مباراة الاهلى وسيراميكا والقنوات الناقلة

يحل الأهلي ضيفًا على سيراميكا كليوباترا فى السابعة من مساء غدًا الاربعاء 28ـ12ـ2022، على ستاد القاهرة الدولى فى مباراة الجولة العاشرة.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباراة الاهلى وسيراميكا، عبر قناة أون تايم سبوترتس اتش دى 1.

تاريخ مواجهات الأهلى مع سيراميكا كليوباترا

تعد مباراة الغد التي تجمع بين الأهلى وسيراميكا كليوباترا، هى الخامسة بين الفريقين، حيث سبق وأن تقابل الأهلى مع سيراميكا الذى يكمل عامه الثالث فى الدورى الممتاز، أربعة مرات من قبل، حقق الاهلى الفوز فى 3 مباريات وتعادل الفريقين فى مباراة واحدة، ولم ينجح سيراميكا فى تحقيق الفوز على الأهلى حتى الان.

ونجح لاعبو الأهلى فى تسجيل 11 هدفًا في شباك سيراميكا فيما استقبلت شباك المارد الأحمر هدفًا واحدًا حمل توقيع ياسم مرسى، فيما يعتبر محمد مجدى أفشه صانع ألعاب الأهلى هو الهداف التاريخى فى مباراة الفريقين بواقع هدفين.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا فى الدورى المصرى

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على إشراك نفس التشكيل الذى خاض به مباراة سموحة، فى محاولة من المدير الفنى لثبات التشكيل، حتى يعود اللاعبين لسابق عهدهم من التألق.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا

محمد الشناوى فى حراسة المرمى.

محمد هانى ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولى وعلى معلول فى الدفاع.

أليو ديانج ديانج وعمرو السولية وبرونو سافيو فى وسط الملعب

كريم فؤاد وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف فى الهجوم.

وتشهد صفوف الاهلى غياب عدد من اللاعبين الأساسيين فى الفريق أمثال أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر والجنوب إفريقي بيرسى تاو للاصابة.